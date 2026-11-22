İşgalci İsrail, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese yönelik ihlallerini son dönemde iyice artırırken ateşkes sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği plan çerçevesinde hayata geçirilen barış planını da çöküşün eşiğine getirdi. İsrail ordusu, 27 Ekim 2025’teki seçimler sonrası İsrail’de yaşanan siyasi belirsizliğe rağmen Gazze’deki saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ateşkes sonrası ilk kara saldırısını da yapan İsrail, kış şartlarında 2 milyon kişinin doğal afetlere maruz kaldığı Gazze’ye insani yardım girişini de engelleyerek taahhütlerini yerine getirmiyor. Hamas hareketi, bu durumun ateşkes sonrası işletildiği söylenen barış sürecini çökmenin eşiğine getirdiğine işaret ederek Barış Kurulu yetkilileri ise İsrail hükümetini görevlerini BM’ye devretmekle ve ABD’nin desteğini kaybetmekle uyardı.

GÖREVİ DEVREDERİZ UYARISI

Yedioth Ahronoth gazetesi, Barış Kurulu yetkililerinin geçen hafta İsrail'e gelerek Tel Aviv yönetimine bir sunum yaptığını belirtti ve yapılan sunumun belgesini yayımladı. Hamas’ın barış planını resmen kabul ederek silah bırakmayı ve Gazze’nin yönetimini Gazze Ulusal Komitesi’ne (NCAG) vermeyi taahhüt etmesine rağmen İsrail’in taahhütlerini yerine getirmediğine dikkat çekilen belgede, "Barış Konseyi'nin ilerleme kaydedememesi durumunda, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi konusunun başka kurumlara devredilmesi gerekeceği" uyarısında bulunuldu. İsrail'in Trump planını uygulamaması halinde Gazze'yi Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Filistin Yönetiminin veya Hamas'ın yöneteceği ya da İsrail'in Gazze'yle ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağı belirtildi.

4 ŞARTI YERİNE GETİRİN

İsrail’in planı uygulamaması halinde uluslararası güçlerce Tel Aviv’e uygulanan diplomatik izolasyonun artacağına ve Washington’un da desteğini azaltacağına dikkat çekilen belgede, sürecin çökmemesi için İsrail’in üzerinde mutabakat sağlanan Uluslararası İstikrar Gücü Yetki Anlaşmasının imzalanıp uygulanması, Filistinlilerden oluşan güvenlik biriminin kurulabilmesi için personelin eğitim amacıyla hareket etmesine yönelik kısıtlamaların da ortadan kaldırılması, silahsızlanmanın pilot bölge olarak Refah'ta uygulanmasına izin verilmesi ve NCAG'a ait yönetim mekanizmalarının devreye sokulmasını kabul etmesi gerektiği vurgulandı.

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SABRIMIZ TAŞIYOR

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Barış Kurulu yetkilisi Josh Gruenbaum ile yapılan röportaja da yer verilirken, İsrail'e yakın bir isim olduğu belirtilen Gruenbaum'un da Tel Aviv yönetimine karşı sabrının tükenmek üzere olduğu vurgulandı. Gruenbaum, "Çok sabırlı davrandık ve İsrail'e hareket alanı tanıdık. Ancak seçimler geride kalmışken Netanyahu'nun Başkan Trump'a verdiği taahhütler konusunda ilerleme kaydetmemesi bizi hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu yönetiminin anlaşmayı uygulayıp uygulamaması konusundaki niyetini sorgulayan Gruenbaum, buna niyeti yoksa yetkiyi BM'ye devredebileceklerini veya Gazze konusundaki kararları bir sonraki Amerikan yönetiminin verebileceğini kaydetti.

Soykırım sürüyor

Bütün diplomatik baskılara ve Barış Kurulu’nun taleplerine rağmen Gazze’ye yönelik kuşatma ve saldırılarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, barış planı kapsamında aşamalı olarak çekilmesi gerek sarı hat bölgesini genişletiyor. İsrail kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Nusayrat Kampı’nda bir kara saldırısı başlatarak üç bölgeyi daha işgal etti. İsrail ordusunun son iki günde düzenlediği saldırılarda ise 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Hamas’tan konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, “İsrail saldırıları, ateşkesin ısrarla ihlal edildiğini göstermektedir. Saldırılardaki artış, İsrail'in, dünyanın gözü önünde sivillere yönelik soykırımı sürdürmesi anlamına gelmektedir" ifadelerine yer verildi.

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