Çocuklar severek içiyordu: 1 Ocak'tan itibaren o aldatmaca yasaklanıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, market raflarında tüketiciyi yanıltan ambalaj ve etiket ifadelerinin yasaklanacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, özellikle çocukların tükettiği çilekli ve muzlu sütlerin içeriğine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Binde 1 oranında meyve içeren ürünlere "aromalı" ibaresi zorunlu hale gelirken; "yarım yağlı tereyağı" ve kaşar algısı oluşturan "tost peyniri" gibi isimlendirmeler son bulacak, "doğal süt" ifadesi ise yalnızca tam yağlı ve yağlı sütlerde kullanılabilecek.
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