Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bastonla dövülen, bir gözünü kaybeden ve kafa travması geçiren kedi ameliyat edildi.
Kediye şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 15 Kasım'da saat 13.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi.
Bina koridorundaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir erkeğin yanındaki kadının bastonunu alarak kediye defalarca vurduğu görüldü.
Kedi, diğer bina sakinleri tarafından kurtarılıp Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
Ağır yaralı olan kedinin vücudunda kırıklar bulunduğu, kafa travması geçirdiği ve sol gözünü kaybettiği belirlendi.
Kedinin gözü, enfeksiyon riskine karşı ameliyatla alındı. Hayvanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Balıkesir Valiliği'nin yazılı açıklamasında, sanal medyada yapılan paylaşımlar üzerine kediyi darbeden şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüpheli hakkında "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi, yaralı kedinin tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
Bölgedeki kediler koruma altına alındı
Olayın ardından vatandaşlar, bölgede yaşayan diğer kedilerin de güvenliğine ilişkin endişelerini belediyeye iletti. Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Bölgede gerçekleştirilen saha çalışmalarında toplanan diğer kediler de koruma altına alındı.
Yetişkin kediler için kısırlaştırma, yavru kediler içinse sağlık durumlarına uygun tedavi ve aşılama programları oluşturuldu.
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