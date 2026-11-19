Balıkesir'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yol seviyesinin altında kalan ev ve iş yerlerini su bastı.Edremit'te geceden bu yana etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.