Esnafımızın dükkanına misafir oluyoruz çiftlerimizle tarlasında buluşuyoruz. Çok açık ve net belirtmek durumundayım; 25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin içinde milletin arasında siyasetimizi yaptık. Sokak ile çarşı pazarla bağımız kopmadı. Bizim milletimizin gündemi ile irtibatımız hiç zayıflamadı. Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin hem ocağında hem de hanesindeyiz. Milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, özellikle bu meseleleri çözmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparız.