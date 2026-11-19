Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Tüm yol ve dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için burada dile getireceğiniz öneri ve görüşler için şimdiden teşekkür ediyorum.
AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. Makine misali güçlü ilerleyen özel bir siyasi harekettir, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket sizlerin emeklerinizle büyümüştür. Sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarını gayretiyle gelmiştir. Kendisi ile birlikte Türkiye'yi de büyütmeye devam edecektir. Sizlerle birlikte büyük Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum ve onurluyum.
Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan önceliği millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.
AK Parti olarak 81 ilimizde 922 ilçemizde mahalle mahalle sokak sokak geziyoruz. Kadın kollarımızla gençlik kollarımıza teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyoruz.
"Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz"
Esnafımızın dükkanına misafir oluyoruz çiftlerimizle tarlasında buluşuyoruz. Çok açık ve net belirtmek durumundayım; 25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin içinde milletin arasında siyasetimizi yaptık. Sokak ile çarşı pazarla bağımız kopmadı. Bizim milletimizin gündemi ile irtibatımız hiç zayıflamadı. Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin hem ocağında hem de hanesindeyiz. Milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, özellikle bu meseleleri çözmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparız.
"Milletimizin hizmetkarı emrindeyiz"
Partimiz ile ilgili ahkam kesenler çok iyi bilsin ki AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır. Emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarı, emrindeyiz. Hiç bir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz milletini sinesinden çıktık. Biz Kaf dağının zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık, yapamadıklarımızın farkındayız. O hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz.
"Eleştirilerden rahatsız olmayız"
Milletin nabzını tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talep beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Eksiğimiz kusurumuz varsa düzeltmek için gayret gösteriyoruz. Kusur avına çıkmadık. Önce kendimize baktık. İğneyi kendimize batırdık. Bizim kompleksimiz yok hiç bir çekincemiz yok. Usulünce dile getirildi yapıcı istikamette olduğu sürece eleştirilerden rahatsız olmayız. Bizi geliştiren bize ufuk çizen doğruyu faydalıyı gösteren her türlü öneriye açığız.
"Fitnecilere karşı uyanık olacağız"
Bizi birbirimize düşürmeye fitne sokmaya çalışanlara karşı en an uyanık olacak. AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyununa gelmeyeceğiz. Teşkilat olarak, Ak kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.
Çok dikkatli olmanızı beklediğimi bir kez daha hatırlatıyorum. Başkaları ne derse desin biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz sadece millete hizmet için koşturacağız. Dedikodu, zan, vesvese bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan uzağız. Bunlara ayıracak vaktimiz yok. Milletimize illerimize gece gündüz demeden aşkla hizmet edeceğiz. Milletin emanetini gözümüz gibi bakacağız.
AK Parti olarak yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Daha önce yerel yönetimlerde karşı karşıya olduğumuz temel sorun alanlarına işaret etmiş çözüm bulunmasını söylemiştik. Yerel Yönetimler Başkanlığımızı yönlendirdik. Talimatımız üzerine Yerel Yönetim Reformu hazırlıkları 5 temel başlıkta çok boyutlu ve titiz şekilde devam ediyor.
Milletin emanetine ihanet eden, ahlaksızların sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini düzgün yapanlarda ödüyor. Yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim görevimizdir. Milletimize karşı görevimizi yerine getireceğiz. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak yarım asırdır terör meselesi dahil, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.
Biz aklı selimin, sağduyunun çözüm iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inanıyoruz. Herkesten görüş ayrımcılıklarını bir tarafa bırakıp bu sürece destek vermesini bekliyoruz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin.
"Belediye başkanlarımız aramıza hoş geldiniz"
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının berraklaştırılmasını amaçlayan çalışmamızda belli bir aşamaya gelindi. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz halen sürüyor
AK Parti ailesine katılacak olanlara Büyükşehir, ilçe belediye başkanlarımız aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılar işler yapmayı nasip eylesin.
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