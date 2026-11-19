Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır” dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Fon meselesini yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, konuya ilişkin açıkladıkları üç aşamalı yol haritası çerçevesinde meseleye titizlikle riyaset ettiklerini belirterek, “Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir” diye konuştu.

KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERDİK

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde 2 ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler katettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Meclis'ten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik. Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987’sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya anaparasını aldı. Bu sayı toplam yatırımcılarımızın yüzde 81,4’üne tekabül ediyor.”

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161 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

“Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda 1 lira Hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81’inin anaparasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110’unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir.”

136 KİŞİ TUTUKLANDI

Erdoğan, piyasa düzenbazlıkları, manipülasyon gibi hukuka aykırı işlemlerden elde edilen fahiş kazançların tahsili için de gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı. Fon soruşturmasına ilişkin konunun yargı boyutunda ise sürecin, yeni bilgiler ve deliller ışığında büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, firari durumdaki şahıslarla ilgili gerekli takibatın sıkı bir şekilde yapıldığını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla 500 şüpheliden 136’sı hakkında tutuklama, 285’i ile ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Benzer bir sorunla tekrar karşılaşmamak için gereken hukuki adımları da atıyoruz. Grup yönetimimiz kanunun hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdi. Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız. Denetimi daha da güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek bu yasa çalışmasına muhalefetin de katkılarını almak niyetindeyiz. İnşallah ardından seri bir şekilde Yüce Meclis'in takdirine sunacağız.”

EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

“Şundan milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun: Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır” ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda en küçük bir tavsamanın söz konusu olmayacağını vurguladı. Piyasa dolandırıcıları ile meşru borsa yatırımcılarını birbirinden ayırarak, “bir cerrah dikkatiyle” konuya yaklaştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türk sermaye piyasaları bu süreci inşallah güçlenerek atlatacaktır. Bu mesele üzerinden siyaset kurumunu yıpratmaya çalışan, devlet ile millet arasında güvensizlik oluşturmaya heveslenen, hükümetimizin konsantrasyonunu dağıtmak isteyen bilumum odaklar Allah’ın izniyle emellerine ulaşamayacaklardır.”

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HIRSIZA SAHİP ÇIKANLAR BİZE DERS VEREMEZ

“Engelleri aşarak, tuzakları bozarak, gözümüzü hedeflerimizden ayırmadan inşallah yolumuzda ilerleyeceğiz. Herkes şunu bilsin ki biz söylentilere, dedikodulara, kimin kılıcını salladığı belli olmayan trol hesaplarının ne dediğine ne yaptığına bakmayız. Yolsuzluğa, hırsızlığa, belediye yağmacılarına, daha kötüsü bizim burada söylemeye dilimizin varmadığı türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez, laf söyleyemez. Biz onların da ne dediğine bakmıyoruz. Bizim tek baktığımız yer milletimizin vicdanıdır, efkarıumumiyesidir. Her konuda olduğu gibi burada da rehberimiz, ilkelerimiz ve değerlerimizdir. Bugüne kadar millet ne derse o oldu, bundan sonra da o olacak.”

Müslümanlar Gazze için harekete geçsin

Kış mevsimi iyice bastırmadan Gazze’de, İsrail’in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladığını belirten Erdoğan, İsrail yönetiminin, Gazze’yi dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğüne dikkat çekti. Burada İslam aleminin de ciddi bir öz eleştiride bulunması gerektiğine inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış mevsimi daha fazla bastırmadan Gazze’ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze’deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Başkaları gözlerini ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze’deki zulme sessiz kalmayacağız. Tek başımıza da olsak, yalnız da bırakılsak, insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse onu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Yorulan varsa dinlendireceğiz

18 Kasım 2002’de Türkiye'nin AK Parti hükümetleriyle tanıştığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Şunu büyük memnuniyetle ifade etmek isterim ki o gün açıkladığımız rotadan, o gün açıkladığımız ilkelerden 24 yıl boyunca sapmadık. Her zaman söylüyorum, bizim tek bir gayemiz, tek bir pusulamız var. O da Türk milletidir. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.

Bahçeli’ye başsağlığı diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hayatını kaybeden kardeşi Serpil Bahçeli için başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, “Serpil Bahçeli Hanımefendi’ye Cenabıallah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb’im mekanını cennet, derecesini ali eylesin diliyorum” ifadelerini kullandı.

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