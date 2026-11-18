AK Parti Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmayla siyaset sahnesinde dikkat çeken bir dostluk ve birlik tablosu çizdi. Meclis kürsüsünden yaptığı samimi ve kucaklaşma vurgulu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

"KADİM DURMAZ OLMASA YERDEYDİM"

Konuşmasına Meclis koridorlarında yaşadığı ilginç ve samimi bir anıyla başlayan Hacıoğulları, siyasi görüş fark etmeksizin insani bağların önemine dikkat çekti. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile arasındaki anıyı paylaşan Hacıoğulları şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün meclis koridorlarında yürürken az kalsın düşüyordum. CHP Tokat milletvekili Sayın Kadim Durmaz olmasa iki seksen yerdeydim vallahi. Sağ olsun kolumdan tuttu. Bazen insanın düşmemesi için bir el yetiyor. Bir omuz, bir dost. Bu toprakların kadim hikayesi böyle."

Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de birlik içinde olunması gerektiğinin altını çizen Yücel Arzen Hacıoğulları, sanatın ve sözün birleştirici gücüne işaret ederek çağrısını şu sözlerle tamamladı:

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"İstiklal ve hürriyet yolunda her birimizin kolu bir başkasına destek. Boş yere söylemedik söz ile mevzi müzik ile saf tutulur diye. Hadi Kuvayımilliye cephesinde safları sıklaştırmaya."