Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Kamuoyunda 'Çobanlar Grubu' olarak bilinen yapılanmada yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri; çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerinde yapılan incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 4 eğlence merkezi, 1 otel, 1 ofis olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon TL değerindeki mal varlığı tespit edildi.

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Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 TL 25 kuruş olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik devam eden soruşturmada suç yapılanmasının elebaşı olduğu belirlenen B.Ç. ve beraberindeki 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 13'e ulaştı.

Mal varlıklarına el konulmuştu

Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde; 18 araç: 250 milyon lira, 12 gayrimenkul: 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi: 320 milyon lira, 1 otel: 660 milyon lira ve 1 ofis: 20 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığı tespit edilerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.

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Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat ele geçirildi.

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'Çobanlar Grubuna' uyuşturucu gelirlerini aklama operasyonu