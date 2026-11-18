Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Acil Servis Direktörü Prof. Dr. Onur Polat, ileri yaşta enfeksiyonların yüksek ateş olmadan da ilerleyebileceği ve acil yardım gerektiren belirtileri…

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Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Acil Servis Direktörü Prof. Dr. Onur Polat, ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve halsizliğin kış aylarında sık karşılaşılan enfeksiyon belirtileri arasında yer aldığını söyledi.

Polat, “Ancak bu yakınmalara solunum güçlüğü veya genel durumda belirgin kötüleşme eşlik ediyorsa, belirtilerin kendiliğinden geçmesi beklenmemeli.” diye konuştu.

Acil değerlendirme gerektiren durumlar

Polat, “İstirahat halinde dahi nefes darlığı yaşanması, şiddetli veya baskı tarzında göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, bayılma, dudaklarda ya da yüzde morarma acil değerlendirme gerektirir. Vakit kaybetmeden acil yardım istenmelidir” dedi.

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Acil Servis Direktörü, şöyle devam etti:

“Bu durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yardım istenmelidir. Ateşle birlikte hızlı veya güçlükle nefes alma, sıvı alamama, idrar miktarında azalma, aşırı uyku hali ve havale acil değerlendirme gerektirir. Özellikle üç aydan küçük bebeklerde 38 derece ve üzerindeki ateşte gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır”

DHA Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Acil Servis Direktörü Prof. Dr. Onur Polat, enfeksiyon belirtilerinin ileri yaşta yüksek ateş olmadan da ilerleyebileceğini söyledi.

İleri yaşta ilk işaretler farklı olabilir

Prof. Dr. Polat, ileri yaştaki bireylerde enfeksiyonların her zaman yüksek ateşle kendini göstermeyebileceğini belirtti.

Polat, “Ani bilinç bulanıklığı, davranış değişikliği, iştahsızlık ve günlük işlerini yapmakta zorlanma enfeksiyonun ilk işaretleri olabilir. Diyabet, kalp hastalığı ve kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler yakından takip edilmelidir. Erken değerlendirme ve zamanında müdahale, hayati risk taşıyan durumlarda büyük önem taşır” dedi.

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