Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle üreticiler, zeytinyağı fabrikasının önünde kuyruk oluşturdu.

Üreticiler yüksek rekolte sebebiyle zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre düşük olduğunu söylerken, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri zeytinyağı başta olmak üzere Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri kullanmaya çağırdı.

IHA Antalya’nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle zeytinyağı fabrikası önünde üreticiler kuyruklar oluşturdu.

Kuyruk D-400 Karayolu'na taştı

Manavgat'ta zeytin rekoltesinin artmasıyla birlikte zeytinyağı fiyatları geçen yıla göre düştü.

IHA Üreticiler, zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre düşük olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Zeytinlerini yağa dönüştürmek isteyen üreticiler fabrikaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan Manavgat Ziraat Odası'nın önündeki kuyruk D-400 Karayoluna taştı.

IHA Antalya’nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle zeytinyağı fabrikası önünde üreticiler kuyruklar oluşturdu.

Üreticiler zor durumda

Üreticiler, geçen yıl yağı 250-300 liraya sattıklarını, yüksek rekolte sebebiyle bu yıl fiyatın 200 liralara gerilediğini dile getirdiler.

Reklam Reklam

IHA Üreticiler, zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre düşük olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını da belirttiler.

IHA Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri zeytinyağı başta olmak üzere Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri kullanmaya çağırdı.

Metin'den turizmcilere ve esnafa çağrı

Zeytin rekoltesinin geçen yıla göre büyük oranda arttığına dikkat çeken Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki rekolte artarken fiyatlar gerilemeye devam ettiği için üreticilerimiz zor durumda. Bu sadece Manavgat’ta ve ülkemizde değil, İspanya ve diğer ülkelerde de aynı. Dünyada zeytin rekoltesi artarken fiyatlarda düşüş yaşanıyor."

IHA Antalya’nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle zeytinyağı fabrikası önünde üreticiler kuyruklar oluşturdu.

Metin, "Buradan başta turizmcilerimiz olmak üzere esnaflarımıza Manavgat’ın Zeytinyağını ve üreticilerimizin ürettiği karpuz, kavun, domates gibi ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Belki bunu başarırsak üreticilerimizi de yüzü biraz olsun gülecektir" dedi.

IHA Antalya’nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle zeytinyağı fabrikası önünde üreticiler kuyruklar oluşturdu.

IHA Üreticiler, zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre düşük olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

IHA Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri zeytinyağı başta olmak üzere Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri kullanmaya çağırdı.

Reklam Reklam

Hayat

Tekrarlayan sabah tutukluğu ihmal edilmemeli: Romatoloji uzmanına başvurulmalı

Gündem

Van'da gökyüzü pamuk yığınlarını andıran kümülüs bulutlarıyla doldu

Gündem

Özgür Özel Adana'da görevden uzaklaştırılan CHP'li Zeydan Karalar'a veryansın etti: Biz ona sahip çıktık o beni karşılamadı