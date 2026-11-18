Antalya'nın Manavgat ilçesinde rekoltesi artan zeytin nedeniyle üreticiler, zeytinyağı fabrikasının önünde kuyruk oluşturdu.
Üreticiler yüksek rekolte sebebiyle zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre düşük olduğunu söylerken, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgatlı turizmcileri zeytinyağı başta olmak üzere Manavgatlı üreticilerin yetiştirdiği sebze ve meyveleri kullanmaya çağırdı.
Kuyruk D-400 Karayolu'na taştı
Manavgat'ta zeytin rekoltesinin artmasıyla birlikte zeytinyağı fiyatları geçen yıla göre düştü.
Zeytinlerini yağa dönüştürmek isteyen üreticiler fabrikaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.
Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan Manavgat Ziraat Odası'nın önündeki kuyruk D-400 Karayoluna taştı.
Üreticiler zor durumda
Üreticiler, geçen yıl yağı 250-300 liraya sattıklarını, yüksek rekolte sebebiyle bu yıl fiyatın 200 liralara gerilediğini dile getirdiler.
Bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını da belirttiler.
Metin'den turizmcilere ve esnafa çağrı
"Ne yazık ki rekolte artarken fiyatlar gerilemeye devam ettiği için üreticilerimiz zor durumda. Bu sadece Manavgat’ta ve ülkemizde değil, İspanya ve diğer ülkelerde de aynı. Dünyada zeytin rekoltesi artarken fiyatlarda düşüş yaşanıyor."
Metin, "Buradan başta turizmcilerimiz olmak üzere esnaflarımıza Manavgat’ın Zeytinyağını ve üreticilerimizin ürettiği karpuz, kavun, domates gibi ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Belki bunu başarırsak üreticilerimizi de yüzü biraz olsun gülecektir" dedi.
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