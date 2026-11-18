ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları bugün açıklanacak olup yatırımcılar Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından bu verileri takip ediyor.

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Küresel piyasalarda ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser öngörüleri toparlanma eğilimini destekledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları ise yatırımcıların odağına yerleşti.

Nvidia'nın geliri yüzde 103 arttı

Nvidia'daki kurumsal ve finansal gelişmeler son dönemde piyasaları belirgin şekilde etkiliyor.

ABD'li çip üreticisi, merakla beklenen bilançosunu dün piyasa kapanışının ardından açıkladı.

Üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaşan Nvidia'nın geliri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran şirket, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi 108,85 milyar dolar olan bu dönemde, mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezleri geliri yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara çıktı.

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Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 130 milyar dolar olarak duyurdu. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine dair herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

Bu gelişmeyle bir süredir baskı altında olan yarı iletken şirketleri toparlanma eğilimi gösterirken, Asya tarafında yapay zeka bağlantılı hisselerde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Görevinden istifa eden Jensen Huang'ın geri dönüş sinyali vermesinin ardından Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones bu kapıyı kapattı. Jones, şirketin eski üst yöneticisi (CEO) Huang'ı yeniden bu göreve getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

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Analistler, şirkette yaşanabilecek olası yönetici istifalarının bundan sonraki süreçte yakından takip edileceğini söyledi. Şirketin gelecekteki performansının ve bilanço başarısının yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceğine göre değişebileceğini de kaydetti.

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler de teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırarak piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Fed yetkilileri şahin tutumunu koruyor

ABD'de enflasyonist kaygılar sürerken, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler faiz artırımı yönünde şekillenmeye devam ediyor.

Fed yetkililerinin bu eğilimi destekleyen açıklamalarıyla birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini de ifade etti.

Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." dedi.

New York Fed Başkanı John Williams ise bankanın yüksek enflasyonla mücadele için muhtemelen faizleri yeniden artırmasının gerekeceğini söyledi. Williams, daha agresif bir politika izlenmesi gerektiği görüşüne katılmadığını da dile getirdi.

Analistler, ABD'de enflasyonist baskıların kalıcılığını koruduğunu, son dönemde gerileyen akaryakıt fiyatlarının ise gelecek ay enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceğini söyledi. Bugün yayımlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının ileriye dönük sinyal vermesi açısından yakından izleneceğini de sözlerine ekledi.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. İran ordusunun ABD'nin Kuveyt'te bulunan askeri üssünü İHA'larla hedef aldığına dair haber akışı, bölgede tansiyonun yeniden artabileceği kaygısına yol açtı.

Enerji arzına ilişkin riskler canlılığını korurken, arz genişlemesiyle petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 92,7 dolardan işlem görüyor.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er artışla beklentileri aştı.

ABD'de sanayi üretimi ekimde aylık bazda yatay seyredeceği beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı. Bu gelişmelerin ışığında ülkenin 10 yıllık tahvil faizi gevşemeye devam ederek yüzde 5,09'a indi; aynı tahvilin getirisi cuma günü yüzde 5,18'e kadar çıkmıştı.

Dolar endeksi güçlü duruşunu koruyarak yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor. Dolardaki değerlenme ve Fed'in faiz artışlarıyla enflasyonu kontrol altında tutacağına yönelik beklentiler altını zayıflatmayı sürdürüyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 785 dolara inerek yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 1,03, Nasdaq endeksi yüzde 0,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,64 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı.

Avrupa'da gözler enflasyon verilerinde

Avrupa borsaları dün negatif bir seyir izledi. Teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri bölge piyasalarında etkili oldu.

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Çip tarafında talebin kısılabileceği endişesiyle Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisseleri yüzde 5,3 düştü. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış belge ise bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koydu.

Bu haberlerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'de düzenlenen ve iş, finans ile siyaset konularının konuşulduğu DealBook Zirvesi'ne katılacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları ise Ukrayna'ya askeri ve mali desteği, transatlantik savunma işbirliğini ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu ele aldı.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, bakanlara sahadaki son gelişmeleri ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere en acil ihtiyaçlarını anlattı. Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ve mali destek seçeneklerini değerlendirdi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 yükseldi.

Japonya'da ihracat artışı tahminleri geçti

Asya tarafında Nvidia'nın tahminlerin üzerinde gelen bilançosuyla yarı iletken ve teknoloji öncülüğünde bir toparlanma görüldü. ABD'nin Çin'e yönelik gelişmiş çip kısıtlamalarını sıkılaştırması ise risk iştahını sınırladı.

Analistler, yatırımcıların yapay zeka ve çip konularındaki karamsar bakış açılarını hâlâ koruduğunu söyledi. Nvidia'nın piyasa öngörülerini aşan finansal sonuçlarının, yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygıları tam olarak gidermediğini de dile getirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, güçlü küresel yatırımların yarı iletkenlere olan talebi desteklemesiyle Japonya'nın ihracatı ekimde yüzde 20,5 artarak beklentilerin üzerine çıktı.

Ülkenin ithalat artışı yüzde 21,6 ile öngörülerin altında kaldı. Bu verilerle Japonya, ekim ayında 476,5 milyar yen (yaklaşık 3 milyar dolar) dış ticaret açığı verdi.

Kapanışa yakın saatlerde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,2 düştü.

Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 11.661,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL dünü 50,4160'tan tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,4430'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde gündemin sakin geçeceğini, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ile İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 puanın destek konumunda olduğunu da belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, kasım ayı 13 haftalık MBA mortgage başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri

18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

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