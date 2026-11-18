VakıfBank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile toplam 500 milyon dolar tutarında finansman anlaşması gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında imzalandı.

100 MİLYON DOLAR KÜÇÜK İŞLETMELERE

ADB'nin kamu garantili ve doğrudan özel sektör finansman imkanlarını aynı pakette buluşturan anlaşma kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle sağlanan 20 yıl vadeli 400 milyon dolarlık finansman, deprem bölgesinin yeniden imarı, kadınların ekonomik katılımının artırılması ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak. ADB'nin özel sektör operasyonları kapsamında doğrudan sağlayacağı 100 milyon dolarlık finansman ise özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmeye odaklanacak.

KAMU GARANTİSİYLE ÖZEL İŞ BİRLİĞİNDE İLK ÖRNEK OLDU

Finansman kuruluşlarıyla bağlarını derinleştirdiklerini söyleyen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bu anlaşmanın bizim açımızdan en dikkat çekici yönlerinden biri, ADB'nin ilk kez hem kamu garantili hem de doğrudan özel sektör finansman mekanizmalarını aynı iş birliği çerçevesinde harekete geçirmesidir. Böylece farklı finansman yapılarının sunduğu imkanlardan yararlanarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara uzun vadeli ve hedef odaklı kaynak sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

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