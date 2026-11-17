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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İzmir'de ekim ayında konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 azalarak 6 bin 803'e geriledi.

Kentte en fazla konut satışı 855 ile Menemen'de gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı ekim ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72 oldu.

En fazla konut satışı 22 bin 753 ile İstanbul'da, 11 bin 515 ile Ankara'da ve 6 bin 803 ile İzmir'de yapıldı. En az konut satışı ise 136 ile Ardahan'da, 120 ile Tunceli'de ve 78 ile Hakkari'de kaydedildi.

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İlk el konut satışları yüzde 20,1 azaldı

İzmir'de geçen yılın ekim ayında 8 bin 986 olan konut satışları, bu yılın aynı ayında 6 bin 803'e düştü.

İlk kez satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azalarak bin 964 oldu. İlk el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları yüzde 25,9 azalarak 4 bin 839'a gerilerken, bu satışların toplam içindeki payı yüzde 71,1 oldu.

Kentte ipotekli konut satışları da yüzde 19 azalarak bin 263'e düştü. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 18,6 olarak kaydedildi.

Yabancılara 35 konut satıldı

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azalan yabancılara konut satışı, İzmir'de ekim ayında 35 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Türkiye genelinde ise yüzde 0,9 artarak 2 bin 259'a yükseldi. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

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Ocak-ekim döneminde yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567 oldu.

Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışlarında 477 ile Rusya Federasyonu vatandaşları ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 193 ile İran ve 159 ile Irak vatandaşları izledi.

En fazla konut Menemen'de satıldı

İzmir'de ekim ayında en fazla konut satışı 855 ile Menemen'de gerçekleşti.

Menemen'in ardından 716 konutla Buca, 587 konutla Karşıyaka, 570 konutla Torbalı, 561 konutla Bayraklı, 387 konutla Çiğli, 383 konutla Karabağlar, 359 konutla Konak ve 307 konutla Bornova sıralandı.

İş yeri satışları da geriledi

Öte yandan İzmir'de ekim ayında iş yeri satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 805 oldu.

Satışı yapılan iş yerlerinin 206'sı ilk el, 599'u ise ikinci el satışlardan oluştu.

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