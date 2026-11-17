Marmara'nın kuzey ve doğusunda 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar beklenen fırtına, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın fırtına uyarısında bulunarak olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor

Marmara'nın kuzey ve doğusunda (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada, rüzgarın yarın başlayıp 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Reklam Reklam

Açıklamada ayrıca fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

DHA Marmara'nın kuzey ve doğusunda 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir.

DHA Marmara'nın kuzey ve doğusunda yarın başlayacak, 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenen kuvvetli rüzgar, ağaç ve direklerin devrilmesi riskini artırıyor.

DHA Marmara'nın kuzey ve doğusunda 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar yer yer fırtınaya dönüşecek kuvvetli rüzgar, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir

DHA Marmara'nın kuzey ve doğusunda 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenen kuvvetli rüzgar, çatı ve ulaşım gibi alanlarda olumsuzluklara yol açabileceği uyarısına yol açtı

Reklam Reklam

Gündem

Amasya'da altın kaplama lokuma alternatif gümüş kaplama lokum üretildi

Gündem

Kastamonu'da sis görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü

Gündem

Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı verdi: Kuvvetli yağış bekleniyor

Gündem

Yurt dışı tatilcileri yoğunluk oluşturdu: Sabiha Gökçen'de adım atacak yer kalmadı