Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yarın fırtına uyarısında bulunarak olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor
Marmara'nın kuzey ve doğusunda (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada, rüzgarın yarın başlayıp 19 Kasım Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.