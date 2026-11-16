Hafıza'nın 138'inci bölümünde Ahıska sürgünü: Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim'in 138'inci bölümü yayında.
Programın yeni bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, çeyrek asırlık süreçte dünya siyasetinde yaşanan değişimleri ve Türk dünyasını yakından ilgilendiren tarihi gelişmeleri masaya yatırıyor.
2000'den 2025'e uzanan dönemin ele alındığı programda, küresel siyasetin tek kutuplu yapıdan çok kutuplu düzene evrilişi, salgınlar ve harita değiştiren savaşlar değerlendiriliyor. Türkiye'nin Somali'den Karabağ'a uzanan coğrafyada attığı stratejik adımlar da programın gündeminde yer alıyor.
Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi
Programın ana odağında ise Stalin rejimi döneminde Karadeniz'i Türklerden temizleme amacıyla gerçekleştirilen Ahıska Sürgünü ve Türkistan coğrafyasında yürütülen asimilasyon politikaları bulunuyor.
Çarlık Rusyası'ndan Sovyetler Birliği'ne uzanan İlminskiy Planı kapsamında Türk bölgelerinin nasıl işgal edildiği, mankurtlaştırma politikaları ve Ahıskalı Türklerin yaşadığı büyük trajedi tüm boyutlarıyla ele alınıyor.
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