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Hafıza'nın 138'inci bölümünde Ahıska sürgünü: Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi

21:00, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme ilişkin konuları detaylı bir biçimde ele alıyor.

Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza Büyük Resim programında 2000-2025 yılları arasında küresel siyasette yaşanan dönüşümü ve Türkiye'nin stratejik hamlelerini değerlendiriyor. Programın ana gündemini ise Stalin döneminde Karadeniz'i Türklerden temizleme amacıyla gerçekleştirilen Ahıska Sürgünü ve Türkistan coğrafyasında uygulanan asimilasyon politikaları oluşturdu. Programda Çarlık Rusyası'ndan Sovyetler Birliği'ne uzanan süreçte Türk bölgelerine yönelik politikalar da ele alındı.

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim'in 138'inci bölümü yayında.


Programın yeni bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, çeyrek asırlık süreçte dünya siyasetinde yaşanan değişimleri ve Türk dünyasını yakından ilgilendiren tarihi gelişmeleri masaya yatırıyor.

2000'den 2025'e uzanan dönemin ele alındığı programda, küresel siyasetin tek kutuplu yapıdan çok kutuplu düzene evrilişi, salgınlar ve harita değiştiren savaşlar değerlendiriliyor. Türkiye'nin Somali'den Karabağ'a uzanan coğrafyada attığı stratejik adımlar da programın gündeminde yer alıyor.

Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi

Programın ana odağında ise Stalin rejimi döneminde Karadeniz'i Türklerden temizleme amacıyla gerçekleştirilen Ahıska Sürgünü ve Türkistan coğrafyasında yürütülen asimilasyon politikaları bulunuyor.

Çarlık Rusyası'ndan Sovyetler Birliği'ne uzanan İlminskiy Planı kapsamında Türk bölgelerinin nasıl işgal edildiği, mankurtlaştırma politikaları ve Ahıskalı Türklerin yaşadığı büyük trajedi tüm boyutlarıyla ele alınıyor.


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Başlıklar :Yeni ŞafakHafızaErsin Çelikİbrahim Ufuk Kaynak
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Hafıza'nın 138'inci bölümünde Ahıska sürgünü: Karadeniz'i Türklerden temizleme projesi
Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme ilişkin konuları detaylı bir biçimde ele alıyor.
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