Rize'de bitkin düşen balıkçıla vatandaş sahip çıktı: Kuş mu desem dinozor mu desem bilmiyoruz

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü (Meles) köyünde gece saatlerinde araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, yolun ortasında hareketsiz duran bir kuş fark etti. Aracı durduran Aslı Kandemir, el feneriyle kuşa yaklaşarak durumunu kontrol etti.
Bitkin düştüğü için bulunduğu yerden uzaklaşamayan balıkçıl, Kandemir tarafından dikkatlice alınarak araca taşındı.
GECE KARANLIĞINDA FARK EDİP YARDIMINA KOŞTU
Kuşun zarar görmesini önlemek ve doğal yaşam alanından fazla uzaklaşmamasını sağlamak isteyen Kandemir, İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığıyla iletişime geçti.
Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi üzerine köy muhtarına ulaşıldı. Soğuktan etkilendiği değerlendirilen balıkçılın geceyi güvenli bir alanda geçirmesi sağlandı.
SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK
Koruma altına alınan kuş, köy muhtarına teslim edildi. Muhtarın Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber vermesi, balıkçılın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.
Vatandaşların gece karanlığında bitkin halde buldukları kuşa yardım ettiği anlar kamerayla kaydedildi.
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