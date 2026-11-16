Rize'de bitkin düşen balıkçıla vatandaş sahip çıktı: Kuş mu desem dinozor mu desem bilmiyoruz

Adıyaman'da kaza sonrası meydan dayağı: Hem sürücüyü darp ettiler hem aracına saldırdılar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geri manevra yaparak kara yoluna çıkan bir minibüs ile seyir halindeki başka bir minibüsün çarpışmasının ardından ortalık karıştı. Kazaya karışan aracından inen sürücü, diğer minibüste bulunan kişilerin saldırısına uğrayarak darp edilirken; öfkeli grup bu kez kazaya neden olan araca saldırarak zarar verdi. Çevredeki vatandaşların sakinleştiremediği şahıslara olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.