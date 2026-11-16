Onlarca liseli genç Ümraniye'deki AVM'de buluşup birbirlerine acımasızca vurdular: O anlar kamerada

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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde liseli gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan kavga, alışveriş için mekanda bulunan vatandaşlara korku ve panik dolu anlar yaşattı. Alışveriş merkezinde bir araya gelen gruplar, henüz bilinmeyen bir nedenle tekme tokat birbirine girdi.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Tarafların birbirine girmesiyle birlikte alışveriş merkezinin içi adeta meydan savaşına döndü. Küfürlerin havada uçuştuğu ve yüksek sesli bağrışmaların yankılandığı kavga sırasında çevredeki diğer ziyaretçiler büyük rahatsızlık ve tedirginlik yaşadı. Yaşanan arbede kısa sürede kontrol altına alınırken, olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

ACIMASIZCA BİRBİRLERİNE VURDULAR

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, liseli gençlerin yerde ve ayakta birbirlerine hiç acımadan tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Kamuya açık bir alanda, ailelerin ve çocukların bulunduğu ortamda sergilenen bu şiddet ve taşkınlık görüntülerine vatandaşlardan çok sert tepkiler geldi.