ABD’de uçuş krizi 3. gününde: Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı

11 Eylül 2001'den bu yana bir ilk
Kaosun merkezindeki o cihaz: Sistem nasıl çöktü?
Krizin Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki hava kontrol sistemlerinde kullanılan yönlendiricilerden kaynaklandığı belirlense de, arızanın kesin nedeni henüz tespit edilemedi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir Federal Havacılık İdaresi (FAA) tesisindeki yönlendirici cihazın değiştirilmesinin, Teksas eyaletinin Amarillo kentinde kısa süre önce yenilenen başka bir cihazda sorun yaşanmasına neden olduğunu belirtti.
Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu sorunun neden ortaya çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti. Gelişmeler üzerine, soruna neden olduğu değerlendirilen yönlendiriciler ve hava trafik kontrol sisteminde bulunan benzer özellikteki yaklaşık 60 cihaz devre dışı bırakıldı.
Bakan Duffy hedef göstermişti: "İş bilmezlik mi var?"
FAA'nın önceliğinin yolcuların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan ve uçuşların yarına kadar normale dönmesini beklediklerini açıklayan Bakan Duffy, yaşananlardan FAA'nın iletişim altyapısını işleten yüklenici şirket L3Harris Technologies'i sorumlu tuttu. Kesintinin FAA'nın bir tesisindeki telekomünikasyon hatlarının bakır kablolardan fibere geçirilmesi sırasında başladığını belirten Duffy, şirketin 20 yılı aşkın süredir FAA'ya hizmet verdiğini hatırlattı. FAA Başkanı Bryan Bedford ile ortak bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Duffy, "Şimdi belirlemeye çalıştığımız şey, bir iş bilmezlik olup olmadığı. Yani L3Harris kaynaklı bir kullanım veya kurulum hatası mı vardı, yoksa arızalı bir yönlendirici mi taktılar? Sorunun ne olduğunu henüz belirleyemedik" ifadelerini kullandı.
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