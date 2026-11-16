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ABD’de uçuş krizi 3. gününde: Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı

11:49, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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ABD’de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen arıza 3’üncü gününde de uçuş trafiğini felç etmeye devam ediyor.

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana sivil havacılıkta yaşanan en büyük kriz üçüncü gününe girerken, havalimanlarındaki kaos dalgası büyümeye devam ediyor. Cuma günü patlak veren ve hava trafiğini durma noktasına getiren sistem arızası nedeniyle ülke genelinde on binlerce yolcu terminal binalarında mahsur kaldı.

ABD havacılık sistemini kilitleyen teknik arıza, havayolu şirketlerini iptal ve rötarlarla baş başa bıraktı. Uçuş verilerinin takip edildiği FlightAware platformuna göre, sadece bugün ülke genelinde
5 bin 200’den fazla sefer doğrudan etkilendi.
Krizin sayısal boyutları şu şekilde:
• Bugünün tablosu:
1.600'den fazla sefer iptal edildi, yaklaşık 3 bin 600 uçuş ise ertelendi.
• Dünün tablosu:
ABD merkezli havayolu şirketleri dün 6 bin 400’den fazla uçuşu iptal ederken, 8 binden fazla sefer de rötara uğradı.
• Şirketlere göre iptal oranları:
Krizden en çok yüzde 27'lik iptal oranıyla JetBlue etkilenirken, onu yüzde 13 ile American Airlines takip etti. Southwest, United Airlines ve Delta hava yollarında ise iptal oranları yüzde 3 ila 5 bandında kaldı.

11 Eylül 2001'den bu yana bir ilk

Cuma günü arızanın ilk saatlerinde alınan yaklaşık 5 saatlik "uçuş trafiğini durdurma" kararı, ABD havacılık tarihine geçti.
Bu hamle, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından bu yana ülke genelinde uygulanan en uzun süreli uçuş durdurma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Kaosun merkezindeki o cihaz: Sistem nasıl çöktü?

Krizin Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki hava kontrol sistemlerinde kullanılan yönlendiricilerden kaynaklandığı belirlense de, arızanın kesin nedeni henüz tespit edilemedi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir Federal Havacılık İdaresi (FAA) tesisindeki yönlendirici cihazın değiştirilmesinin, Teksas eyaletinin Amarillo kentinde kısa süre önce yenilenen başka bir cihazda sorun yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu sorunun neden ortaya çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti. Gelişmeler üzerine, soruna neden olduğu değerlendirilen yönlendiriciler ve hava trafik kontrol sisteminde bulunan benzer özellikteki yaklaşık 60 cihaz devre dışı bırakıldı.

Bakan Duffy hedef göstermişti: "İş bilmezlik mi var?"

FAA'nın önceliğinin yolcuların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan ve uçuşların yarına kadar normale dönmesini beklediklerini açıklayan Bakan Duffy, yaşananlardan FAA'nın iletişim altyapısını işleten yüklenici şirket L3Harris Technologies'i sorumlu tuttu. Kesintinin FAA'nın bir tesisindeki telekomünikasyon hatlarının bakır kablolardan fibere geçirilmesi sırasında başladığını belirten Duffy, şirketin 20 yılı aşkın süredir FAA'ya hizmet verdiğini hatırlattı. FAA Başkanı Bryan Bedford ile ortak bir açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Duffy, "Şimdi belirlemeye çalıştığımız şey, bir iş bilmezlik olup olmadığı. Yani L3Harris kaynaklı bir kullanım veya kurulum hatası mı vardı, yoksa arızalı bir yönlendirici mi taktılar? Sorunun ne olduğunu henüz belirleyemedik" ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :sean duffybryan bedfordabdarkansasteksasamarilloabd uçuş kriziuçuş iptallerihavayolu şirketleri
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ABD’de uçuş krizi 3. gününde: Sefer iptalleri devam ediyor havalimanlarında adım atacak yer kalmadı
ABD’de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen arıza 3’üncü gününde de uçuş trafiğini felç etmeye devam ediyor.
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