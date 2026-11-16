ABD’nin üçüncü uçak gemisi de Orta Doğu’da

ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. İsrailli gazeteci Barak Ravid, ABD Donanması’na ait nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in bölgeye ulaştığını öne sürdü. Axios ve Channel 12 muhabiri Barak Ravid, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin de bölgeye ulaşmasıyla birlikte Orta Doğu’daki ABD uçak gemisi sayısının üçe yükseldiğini bildirdi. Bu gelişmeyle birlikte ABD’nin bölgedeki askeri varlığı 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesi ile yüzlerce hava aracına ulaştı.

Bölgede USS George H.W. Bush ve USS George Washington uçak gemileri ile USS Boxer amfibi hücum gemisi de görev yapıyor. Pasifik merkezli USS George Washington, uzun süredir Orta Doğu’da görev yapan USS Abraham Lincoln’ün yerini almak üzere bölgeye gönderilmişti. ABD Donanması, daha önce nisan ayında Orta Doğu’da üç uçak gemisi bulundurmuş ve bu, 2003’ten bu yana ilk kez gerçekleşmişti.

Reklam Reklam

Dünya

ABD Büyükelçiliğinden Bahreyn'deki vatandaşlara yüksek düzeyde teyakkuz çağrısı

Dünya

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: ABD'nin yanıtları uygulanabilir değil

Ekonomi

Financial Times yazdı: Nvidia’da Huang’ı yeniden göreve getirme arayışı