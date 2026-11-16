ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.
Azami dikkat gösterilmesi istendi
Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, Bahreyn'deki ABD vatandaşlarının azami dikkat göstermesi gerektiği bildirildi. Çağrının gerekçesi olarak "İran destekli Husilerin silahlı saldırı tehditlerinin artması ve İran'ın bölgedeki ABD hükümet yetkilileri ile tesislerini hedef alma girişimleri" gösterildi.
Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar
Açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sivil havalimanları ile kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı belirtildi. Gerilimin hızla tırmanma potansiyeli taşıdığı da ifade edildi.
ABD çıkarları için uyarı
Büyükelçilik, İran, Husiler ve İran destekli grupların dünya genelinde ABD çıkarlarını, Amerikan şirketlerini ve kurumlarını hedef alabileceği uyarısında da bulundu.
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