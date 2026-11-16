Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Peru ziyareti kapsamında bulunduğu Pucallpa kentinde Amazon bölgesinin sömürülmesine tepki gösterdi.

Papa, Amazon bölgesinin önemli kentlerinden Pucallpa'daki Callao Kordonboyu'nda düzenlenen etkinlikte yerli toplulukların liderlerinin öldürülmesini ve bölge halkının yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Yerli liderlerin talepleri dinlendi

Tarihi Cusco kentindeki ziyaretini tamamlayan Papa, Amazon halkına destek vermek amacıyla Pucallpa'ya geçti.

Ucayali Nehri kıyısındaki kentin turistik lagünü Yarinacocha Kordonboyu'nda farklı yerli toplulukların geleneksel dans ve şarkılarına eşlik eden Papa, yerli liderlerin taleplerini dinledi.

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Papa'dan sömürü mantığına tepki

Papa, Amazon bölgesinin sömürülmesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"En yoksulların, yerli halkların ve en geride bırakılanların hakları için mücadele eden, seslerinin duyulduğu ve onurlarının yüceltildiği bir Amazon hayal ediyorum. Toprağın feryadı ve yoksulların feryadı birlikte yükselerek, yaratılışın kendi dengesini tehlikeye atan pazar ve sömürü mantığını gözler önüne seriyor. Kural tanımayan madencilik faaliyeti ve petrol sızıntıları nedeniyle suların kirlenmesi ve kasıtlı ormansızlaşma, kaza eseri meydana gelen olaylar değil, halkın varlığını tehdit eden, doğal kaynakların keyfi sömürüsünün acı meyveleridir"

Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim sorunu

Papa, son yıllarda kendi topraklarını korudukları için çok sayıda yerli liderin öldürülmesini kınadı. Pek çok topluluğun fiziksel mesafeler ve kurumların ihmali nedeniyle sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.