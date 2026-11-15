Dibi gören altın için dev bankadan yeni tahmin: Yükseliş için o tarihe işaret edildi

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş yatırımcıyı tedirgin ederken, dünyaca ünlü ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan piyasaları hareketlendirecek çarpıcı bir tahmin geldi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz hamleleri nedeniyle altının gelecekteki rotasını yeniden çizen dev banka, hedef fiyatını aşağı çekmesine rağmen yatırımcılara umut veren kritik bir yükseliş tarihi açıkladı. İşte altın piyasasında dengeleri değiştirecek o tarih ve bankanın yeni fiyat hedefi.
Küresel piyasalarda ons altın, 3 bin 852 dolara kadar çekilerek son 13 ayın dibini gördü. Bu sert düşüşün ve piyasadaki beklentilerin ardından ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2027 yıl sonu altın tahminini güncelledi. Banka, daha önce 4 bin 800 dolar olarak açıkladığı hedefi, 150 dolarlık (yüzde 3,1) bir kesintiyle 4 bin 650 dolara indirdiğini duyurdu. Ancak bu aşağı yönlü revizyona rağmen, mevcut spot fiyat dikkate alındığında altında Aralık 2027'ye kadar hala yüzde 16 oranında güçlü bir yükseliş potansiyeli öngörülüyor.
Fed'in Faiz Politikası Fiyatları Baskılıyor
Goldman Sachs'ın tahminini değiştirmesindeki en büyük etken, ABD'de faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağına dair öngörüler oldu. Analistlerin değerlendirmelerine göre süreç şu şekilde işleyecek:
• Aralık 2026 Beklentisi: Fed'in bu tarihte ikinci faiz artırımını gerçekleştirmesi bekleniyor.
• Mart 2027 Beklentisi: İkinci artırımın ardından, Mart ayında 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artırımı daha gündeme gelebilir.
• Cazibe Kaybı: Yüksek faiz ortamının devam etmesi, yatırımcıları faiz getirisi sunan varlıklara yönlendirerek altının cazibesini gelecek yılın ilk aylarında da baskılamaya devam edecek.
Merkez bankalarının alımları piyasayı ayakta tutuyor
Özel sektör yatırımcılarının altın talebinde faiz baskısı nedeniyle zayıflama görülse de, küresel merkez bankalarının rezerv güçlendirme hamleleri piyasaya can suyu olmaya devam ediyor.
• Özellikle Çin Merkez Bankası'nın kesintisiz altın alımları ve küresel ölçekte devam eden güçlü rezerv talebi, fiyatlar açısından en büyük destekleyici unsur.
• Bu gelişmeler, Goldman Sachs'ın kısa vadeli faiz baskısına rağmen altına dair uzun vadeli olumlu beklentisini korumasını sağlıyor.
Toparlanma için gözler Aralık 2027'de
Goldman Sachs raporuna göre, altın fiyatlarındaki asıl güçlü toparlanma Fed'in para politikasında gevşeme sürecine girmesiyle başlayacak. Bankanın öngörüleri şu şekilde:
• Toparlanmanın ivme kazanması için Fed'in Aralık 2027'de faiz indirimlerine başlaması belirleyici olacak.
• Para politikasındaki bu gevşeme süreciyle birlikte yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesi bekleniyor.
• Merkez bankalarının aralıksız alımlarının da desteğiyle, ons altının 2027 yıl sonunda 4 bin 650 dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor.
15 Kasım 2026 güncel altın fiyatları tablosu
İç piyasada güncel altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde şekillendi:
• Gram Altın: Alış 6.279,53 TL | Satış 6.280,54 TL
• Çeyrek Altın: Alış 10.036,29 TL | Satış 10.257,53 TL
• Yarım Altın: Alış 20.009,85 TL | Satış 20.515,05 TL
• Tam Altın: Alış 40.498,23 TL | Satış 41.298,79 TL
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