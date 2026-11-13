Kepeğin nem sorunu

Gaziantep'te TÜBİTAK'ın AR-GE desteğiyle geliştirilen buharlı hububat kepek kurutma makinesi, yüksek nem nedeniyle kısa sürede bozulan kepeğin depolanmasına imkan sağlıyor.

Buğday, arpa, yulaf ve mısırın işlenmesi sırasında ortaya çıkan kepeğin nem oranı, makineyle yaklaşık yüzde 17'den yüzde 12'ye düşürülüyor. Böylece ürünün depolama ve taşınma süresi uzatılıyor.

AA

Farklı sektörlerde kullanım

Daha önce kısa sürede bozulma riski sebebiyle değerlendirilmesi güçleşen kepek, kurutma işleminin ardından gıda, kozmetik ve hayvancılık başta olmak üzere farklı sektörlerde ham madde olarak kullanılabiliyor.

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Türkiye'de yaklaşık 10 fabrikanın kullanmaya başladığı makinenin ihracatı da yurt dışından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

AA

Makinenin çalışma sistemi

Makineyi geliştiren firmanın Genel Müdürü Nazmi Yıldız, hububatın işlenmesi sırasında ortaya çıkan kepeğin yüksek nem sebebiyle kısa sürede bozulabildiğini belirtti.

Yıldız, geliştirdikleri makinenin bu soruna çözüm sağladığını ifade ederek, "Kepek yaklaşık yüzde 17 nemli olduğu için muhafaza edilmesi zor bir ürün. 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde kurutulmazsa veya endüstriye kazandırılmazsa aflatoksin üretebiliyor. Üzerinde küfler meydana gelebiliyor. Kurumayla birlikte betonlaşma dediğimiz taş sertliğine gelebiliyor. Biz bu ürünü yaptıktan sonra kepeğin nemini alarak paketlenmesi, sevkiyatı ve endüstriye kazandırılması açısından çok ciddi bir fayda sağladık." dedi.

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Dışarıdan alınan buharla ısıtılan havanın kepeğin nemini düşürdüğünü aktaran Yıldız, ısının ürünle doğrudan temas etmediğini söyledi. Yıldız, "Ürüne direkt temas etmiyor. Serpantinler vasıtasıyla hava ısıtılıyor, ısınan hava kepeğe çarptırılarak içerisindeki nem alınıyor. Soğutma fanlarıyla da soğutularak yüzeyindeki nemin dışarı atılması sağlanıyor." diye konuştu.

AA

Rusya ve Libya'ya sevkiyat

Yıldız, Türkiye'de 10 fabrikada kullanılan makineden Rusya'ya gönderdiklerini, Libya'ya ise sevkiyat hazırlığında olduklarını anlattı.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, makinenin hububat kepeğinin değerlendirilmesi ve uluslararası ticarete konu edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kepeğin farklı ülkelere ulaştırılması için nem oranının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaşoğlu, kurutma işlemiyle küf ve mikrobiyel faaliyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Demirtaşoğlu, "Artık bu ürünü kurutup depolama şansı var. Gemiyle bir iki aylık seyir seferi sonrasında başka ülkelere ulaştırma şansı da oldu. Dolayısıyla bu ürünler çöpe gitmeyecek, ekonomilere artı katma değer sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

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