Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Ticaret ve iklim hedefleri
Finans ve ticaretin COP31 gündeminde ayrı bir güne sahip olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, ticaretin iklim politikalarındaki konumunu şöyle ifade etti:
Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi kuruluşlar ile Finlandiya gibi ülkelerin üst düzey temsilcileriyle dün iklim meselesini ticaret ve finans başlıklarıyla ele aldıklarını söyledi. Bu 2 boyut bulunmadan iklim meselesinin yeterince tartışılamayacağını belirten Bolat, jeopolitik gerilimler, belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksamalar, dalgalı enerji piyasaları ve kalkınma ile kamu maliyesi üzerindeki baskıya dikkati çekti.
"Yalnızca zorunluluk değil fırsat"
Mevcut ticaret rakamlarının yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını gösterdiğini kaydeden Bolat, bu sürecin ekonomik fırsatlarına ilişkin şunları söyledi:
Temiz teknolojilere erişimin kolaylaştırılması ve yatırımların gelişmekte olan ülkelerdeki üretken sektörlere de ulaşması gerektiğini ifade eden Bolat, sürdürülebilir değer zincirlerinin faydalarının sınırlı sayıda ülke ve büyük şirketle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.
Hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, finans aktörlerinin ve işletmelerin söz konusu eksiklikleri gidermek için birlikte neler yapabileceğinin ele alınacağını belirten Bolat, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde attığı adımlara değindi.
Türkiye’nin yeşil dönüşüm adımları
Türkiye’nin yeşil dönüşümü uzun yıllardır ticaret politikasının temel önceliklerinden biri olarak ele aldığını söyleyen Bolat, Avrupa Birliği ile 30 yıllık Gümrük Birliği entegrasyonunun bu gündemin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın üretim, yatırım ve pazara erişim üzerindeki etkilerini erken dönemde değerlendirdiklerini aktardı.
Bolat’ın Avrupa Birliği’ni Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olarak tanımladığı ve Gümrük Birliği entegrasyonunun 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini söylediği belirtildi. Aynı habere göre 2019’da kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın üretim, yatırımlar ve pazara erişim üzerindeki etkileri erken dönemde değerlendirildi.
Sanayide karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman ve temiz enerji alanlarında stratejiler ile yol haritaları geliştirdiklerini aktaran Bolat, sanayiciler, özel sektör kuruluşları, ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.
Küresel yatırım ihtiyacı
Uluslararası iş birliğinin ülkelerin farklı kapasitelerini ve kalkınma ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğine işaret eden Bolat, dönüşümün tüm ekonomilere ulaşması gerektiğini söyledi.
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