Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

COP31 kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Finans ve Ticaret Günü’nün açılış programı düzenlendi. COP31 alanındaki özel etkinlik alanında yapılan programda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat konuştu.

Bolat, Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenen İklim, Ticaret ve Rekabetçilik: Düzenlemeden Uygulama Koordinasyonu panelinin açılışında da değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret ve iklim hedefleri

Finans ve ticaretin COP31 gündeminde ayrı bir güne sahip olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, ticaretin iklim politikalarındaki konumunu şöyle ifade etti:

Reklam Reklam

Bolat, "Bu, açık bir mesaj veriyor. Ticaret, tali bir konu değildir. İklim çözümünün merkezinde yer almaktadır. COP31 için hedefimiz, iklim hedeflerini somut eylemlere ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürerek taahhütlerden uygulamaya geçmek. Ticaretin bu çabada hayati bir yeri var. Ülkelerin tek başlarına üretemedikleri çözümlere erişmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi kuruluşlar ile Finlandiya gibi ülkelerin üst düzey temsilcileriyle dün iklim meselesini ticaret ve finans başlıklarıyla ele aldıklarını söyledi. Bu 2 boyut bulunmadan iklim meselesinin yeterince tartışılamayacağını belirten Bolat, jeopolitik gerilimler, belirsizlikler, tedarik zincirindeki aksamalar, dalgalı enerji piyasaları ve kalkınma ile kamu maliyesi üzerindeki baskıya dikkati çekti.

Bolat, "Böyle bir dönemde iklim eylemini, uluslararası ticareti ve sanayinin gelişimini birbiriyle rekabet eden gündemler olarak görmemeliyiz. Kesinlikle hayır. Bunlar birbirini güçlendirmeli. Birlikte çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yalnızca zorunluluk değil fırsat"

Mevcut ticaret rakamlarının yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını gösterdiğini kaydeden Bolat, bu sürecin ekonomik fırsatlarına ilişkin şunları söyledi:

"Mevcut ticaret rakamları, yeşil dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda çağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü yeşil dönüşüm yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni yatırımlar ortaya çıkarıyor ve büyümeyi destekliyor. Önümüzdeki zorluk, ticareti bu dönüşümün itici gücü haline getirmek. Ticaret, sürdürülebilir ürünlere ve teknolojilere erişimi kolaylaştırmalı. Aynı zamanda bütün ekonomilerin yeni yeşil değer zincirlerinden yararlanmasını sağlamalı"

Temiz teknolojilere erişimin kolaylaştırılması ve yatırımların gelişmekte olan ülkelerdeki üretken sektörlere de ulaşması gerektiğini ifade eden Bolat, sürdürülebilir değer zincirlerinin faydalarının sınırlı sayıda ülke ve büyük şirketle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Reklam Reklam

Bolat, "Yeni sürdürülebilir değer zincirlerinin faydaları, sınırlı sayıda ülkenin ve sınırlı sayıda büyük şirketin ötesine geçmelidir. İşletmelerin yeni yükümlülüklerle, yeni engellerle karşı karşıya kaldığı ancak bunları karşılayacak imkânlara sahip olmadığı bir dönüşümden kaçınmalıyız" dedi.

Hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, finans aktörlerinin ve işletmelerin söz konusu eksiklikleri gidermek için birlikte neler yapabileceğinin ele alınacağını belirten Bolat, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecinde attığı adımlara değindi.

Türkiye’nin yeşil dönüşüm adımları

Türkiye’nin yeşil dönüşümü uzun yıllardır ticaret politikasının temel önceliklerinden biri olarak ele aldığını söyleyen Bolat, Avrupa Birliği ile 30 yıllık Gümrük Birliği entegrasyonunun bu gündemin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın üretim, yatırım ve pazara erişim üzerindeki etkilerini erken dönemde değerlendirdiklerini aktardı.

Bolat’ın Avrupa Birliği’ni Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olarak tanımladığı ve Gümrük Birliği entegrasyonunun 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini söylediği belirtildi. Aynı habere göre 2019’da kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın üretim, yatırımlar ve pazara erişim üzerindeki etkileri erken dönemde değerlendirildi.

Bolat, "Bu anlayışla Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda 2021 yılında kendi Yeşil Mutabakat Eylem Planımızı kabul ettik. O tarihten bu yana Türkiye önemli ilerleme kaydetti. Paris Anlaşması’nı 2021 yılında onayladık ve 2053 yılı için net sıfır karbon emisyonu hedefimizi açıkladık. Temmuz 2025’te kabul edilen İklim Kanunumuz, ulusal karbon fiyatlandırması ve Emisyon Ticaret Sistemi için yasal temel oluşturdu" ifadelerini kullandı.

Sanayide karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finansman ve temiz enerji alanlarında stratejiler ile yol haritaları geliştirdiklerini aktaran Bolat, sanayiciler, özel sektör kuruluşları, ticaret odaları ve ihracatçı birlikleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.

Bolat, "Amacımız daha yenilikçi, kaynakları daha verimli kullanan ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturmak" dedi.

Küresel yatırım ihtiyacı

Uluslararası iş birliğinin ülkelerin farklı kapasitelerini ve kalkınma ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğine işaret eden Bolat, dönüşümün tüm ekonomilere ulaşması gerektiğini söyledi.

Bolat, " Dönüşümün gerçekten küresel olabilmesi için yatırımların gelişmekte olan ekonomilere, küçük üreticilere ve desteğe en fazla ihtiyaç duyan topluluklara da ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bolat, panel kapsamındaki görüşmelerin gelecek dönemde sürdürülebilecek somut ortaklıklar oluşturmasını umduğunu ifade ederek, "COP31 Başkanı olarak Türkiye, ortak hedefleri kolektif eyleme dönüştürmeye katkı sağlamaya kararlıdır" dedi.

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık düşmanı barbarlıktır

Gündem

FETÖ'nün finans ağına darbe: 6 gözaltı

Gündem

İletişim Başkanı Duran: Erdoğan'ın COP31 konuşması ikili görüşmelere yansıdı