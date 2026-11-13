Kripto para borsası Binance'ten çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar doları aşan kısmına el konulduğu bilgisini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) paylaştı.
FBI açıklamasında, yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlık hırsızlığının "tarihin en büyük kripto para hırsızlığı" olarak değerlendirildiği belirtildi.
Saldırının sorumlusu kim?
Açıklamada, saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı "TraderTraitor" adlı hacker grubunun sorumlu tutulduğu aktarıldı. Çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar doları aşan kısmına el konulduğu de kaydedildi.
Hackerların yeni yöntemi
FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerların son 18 ayda sahte görüntülü görüşmeler yoluyla 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldığını da bildirdi.
"FaceStealer" adı verilen yöntemle 900'den fazla kişinin hedef alındığı belirtilirken, saldırganların özellikle kripto para sektöründe çalışan kişilere odaklandığı ifade edildi.
Sahte görüşmelerdeki bağlantılar
Hackerların sosyal medya hesapları üzerinden mağdurları görüntülü görüşmelere davet ettiği, daha önce kaydedilmiş videolarla "tanıdıkları kişilerle konuşuyormuş" izlenimi oluşturduğu vurgulandı.
Görüşme sırasında ortaya çıkan sahte ses sorununu gidermek için gönderilen bağlantıların, mağdurların cihazlarına zararlı yazılım yüklenmesine yol açtığı belirtildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.