ABD'de taşkın alarmı: Büyük Okyanus'ta oluşan dev dalgalar havadan görüntülendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pacifica kentinde kıyı taşkını alarmı verildi. Büyük Okyanus'ta yükselen dev dalgalar, kıyı şeridinde etkisini gösterdi. Dronla kaydedilen görüntülerde, okyanusta oluşan dev dalgaların kıyıya ulaştığı ve sahil boyunca hareketliliğin arttığı görüldü.
YETKİLİLERDEN SU BASKINI UYARISI
Yetkililer, kıyı kesimlerinde meydana gelebilecek olası su baskınlarına karşı bölge halkına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
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