İsrail'e desteğiyle bilinen Milei Papa'ya veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Arjantin ziyareti sona erdi. Ziyaretin son gününde Lujan'daki bazilikanın önünde binlerce kişinin katıldığı ayini yöneten Papa, halka ve yetkililere teşekkür ederek dayanışma çağrısında bulundu. Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo'yu uğurlayan Devlet Başkanı Javier Milei, veda sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

‘DÜNYANIN EN SİYONİST BAŞKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM’

Göreve geldiği günden bu yana İsrail'e verdiği destekle gündeme gelen Milei, mart ayında ABD'nin New York kentindeki Yeshiva Üniversitesinde yaptığı konuşmada Siyonizm'e bağlılığını açıkça dile getirmişti. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklediğini belirten Arjantin lideri, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ile ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atan Milei, Arjantin'in 2026 yılında Kudüs'te büyükelçilik açacağını da duyurmuştu.

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NETANYAHU'YA ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Arjantin lideri Milei, eylül ayında ABD'de verdiği bir röportajda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya övgülerde bulunmuştu.

Netanyahu'nun jeopolitik bir vizyona sahip olduğunu ve kültürel mücadeleyi dünyada çok az kişinin anlayabileceği kadar iyi kavradığını savunan Milei, Netanyahu olmadan İsrail'in bugün varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğinden şüphe duyduğunu söylemişti.

Arjantin lideri, aynı röportajda ülkesine yönelik yatırımları değerlendirirken "Arjantin yeni vadedilmiş topraklardır." ifadelerini kullanmıştı.