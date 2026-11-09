ABD Savunma Bakanı Hegseth için azil tasarısı sunuldu: İran’daki okul saldırısından sorumlu tutuluyor

Tereddüt etmeden tetiği çekti: 2 bin dolarlık borcu için ABD'deki Citibank binasını basan saldırgana müdahale anı gündem oldu
ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa kentinde bulunan Citibank kurumsal yerleşkesine uzun namlulu silahla baskın düzenleyen Jacob Pearson, açtığı ateş sonucu bir banka çalışanını öldürdü, dört kişiyi yaraladı. Şirketin güvenlik ekibinde görev yapan eski deniz piyadesi John Fraley'nin kahramanca müdahalesiyle çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın, binlerce dolarlık kredi kartı borcu nedeniyle bankayla husumet yaşadığı ortaya çıktı.
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