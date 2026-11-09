ABD Savunma Bakanı Hegseth için azil tasarısı sunuldu: İran’daki okul saldırısından sorumlu tutuluyor

Donald Trump'ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Carolina ve Iowa'daki seçim mitinglerinde konuşması sırasında çıkardığı anlaşılması güç sesler dikkat çekti. Konuşmasının ortasında aniden farklı sesler çıkaran Trump'ın ardından hiçbir şey olmamış gibi sözlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.