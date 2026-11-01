ABD'de uçak düştü: Jetin çakılma anı kameraya yansıdı

Brezilya'da Filistin destekçisi Lula'nın başkan seçilmesi Sumud aktivisti Thiago Avila tarafından coşkuyla kutlandı
Brezilya'da dün gece sonuçlanan tarihi seçimlerde, Filistin davasına verdiği güçlü destekle bilinen Luiz Inácio Lula da Silva dördüncü kez devlet başkanı seçildi. Siyonist lobilere ve küresel sermayeye karşı net bir duruş sergileyen Lula'nın zaferi, sadece Brezilya'da değil, tüm dünyadaki vicdan sahipleri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından sokaklara dökülen kalabalıkların "Başkan Lula" sloganları eşliğinde kutlama yaptığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. Bu coşkulu anları paylaşan isimlerden biri de Brezilyalı tanınmış aktivist Thiago Avila oldu. Avila, yayımladığı kutlama mesajında zaferin küresel boyutuna dikkat çekerek, "Kazandık! Trump'a, Netanyahu'ya, Bolsonaro'ya, büyük teknoloji şirketlerine, milyarderlere ve milislere defolun diyoruz" ifadelerini kullandı.