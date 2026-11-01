Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor
14:01, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:24, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü resmi görüşmeler gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul’u ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
dedi.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir"
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Başlıklar :recep tayyip erdoğangüney korelee jae myung