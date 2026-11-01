Mekke İttifakı’nın artık bir karargahı olacak

Türkiye’nin öncülüğünde bölgesel güvenlik ve savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan Mekke İttifakı, kurumsal bir güvenlik mekanizmasına dönüşüyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın ortak savunma iradesini sahaya yansıtacak Genel Sekreterlik Karargahı için çalışmalar hızlandı. Edinilen bilgiye göre, 20 kişiden oluşacak karargahta her ülke hem askeri hem de diplomatik temsilciler görevlendirecek. İttifakın alacağı kararlar ve yürüteceği faaliyetler bu merkez üzerinden koordine edilecek. Mekke İttifakı’nın kurumsal omurgasını oluşturacak Genel Sekreterlik Karargahı, üç ülke arasındaki askeri ve diplomatik eş güdümün merkezi olacak. Üye ülkelerin görevlendireceği askeri ve diplomatik temsilciler, ortak kararların takibi ve faaliyetlerin koordinasyonunda görev üstlenecek. Böylece ittifak yalnızca liderler ve bakanlar düzeyindeki görüşmelerle sınırlı kalmayacak, sürekli işleyen bir mekanizmaya kavuşacak.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI PAKİSTAN'DA

İttifakın dışişleri ve milli savunma bakanları ile genelkurmay başkanları üçüncü toplantısı önümüzdeki günlerde Pakistan'da gerçekleştirecek. Siyasi irade ile askeri planlamayı aynı zeminde buluşturacak toplantıda, ortak savunma iş birliğinin geliştirilmesi ve ittifakın kurumsal yapılanmasına ilişkin konular ele alınacak. Genel Sekreterlik Karargahı›nın kuruluş çalışmalarının da bu süreçte önemli gündem maddelerinden biri olması planlanıyor. Genel Sekreterlik Karargahı’nın kurulmasıyla birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki iş birliği daha düzenli, sürekli ve kurumsal bir yapıya kavuşacak.

Suriye de katılacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na katılımının değerlendirildiğini açıkladı. Bahreyn’de düzenlenen Manama Diyaloğu 2026’da konuşan Şeybani, Türkiye ile ilişkilerin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda ileri düzeyde olduğunu belirterek, bölgesel güvenlik için ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Suriye’de 3,7 milyondan fazla kişinin evine döndüğünü söyleyen Şeybani, ülkesinin DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyon’a katıldığını da bildirdi. Şeybani, Körfez’in güvenliğinin Suriye’nin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

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