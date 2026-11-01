Barışa giden yolu açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin yeniden sağlanması için diplomatik temasların süreceğini belirterek, “Karadeniz’de emniyeti tekrar tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmeye devam edeceğiz” dedi. İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmî törenle karşılandı. İki liderin görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE HAZIRIZ

Konuşmasında savaşın yol açtığı kayıpların ve yıkımın her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, hayatını kaybedenler için Zelenski’ye ve Ukrayna halkına taziyelerini iletti. Zelenski ile görüşmesine ilişkin Erdoğan, “Ukrayna’daki barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz’deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık” ifadelerini kullandı. Savaşın, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarıyla diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen müzakerelerin diplomasi yoluyla somut sonuçlar alınabileceğini gösterdiğini söyledi. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim” dedi.

SİVİL GEMİLERE SALDIRILARIN KİMSEYE FAYDASI YOK

Zelenski ile Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, savaşın başlangıcından bu yana bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için aktif çaba gösterdiklerini söyledi. Son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz’e sıçradığına dikkati çeken Erdoğan, “Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz’de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır” diye konuştu.

KİMDEN GELİRSE GELSİN KABUL EDİLEMEZ

Saldırıların kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, bütün tarafları sorumlu davranmaya davet etti. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin yeniden sağlanması konusunda mutabakata varılmasının Ukrayna’da kalıcı barışa yönelik çabalara da ivme kazandıracağına inandığını belirten Erdoğan, bu konuyu Rusya ile de görüşerek süreci ilerletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

UKRAYNA’NIN YENİDEN İNŞASINA KATKI

Türkiye’nin Ukrayna’nın yeniden inşasına sağlayabileceği katkılara da değinen Erdoğan, “Zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna’yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna’nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan, açıklamasının sonunda Zelenski’ye ziyareti için teşekkür etti.

Tahıl Koridoru’nda mutabıkız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Türkiye’nin Karadeniz’de güvenli seyrüseferi sağlayacak adımları desteklediğini belirten Zelenski, görüşmelerin önemli bölümünü bölgesel güvenliğe ayırdıklarını söyledi. Kasım ayının ilk yarısında yapılması öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki görüşmelere hazırlandıklarını kaydeden Zelenski, Türkiye’de de toplantılar düzenlenmesi olasılığını ele aldıklarını bildirdi. Zelenski, Türkiye ile ortak sanayi ve ekonomi projeleri üzerinde çalıştıklarını da ifade etti. Zelenski ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

'ÜÇLÜ TOPLANTIYI DESTEKLİYORUZ'

Zelenski, görüşme sonrası Ukrayna medyasına yaptığı değerlendirmede de "Ukrayna, Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü toplantıları destekliyor" dedi.

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