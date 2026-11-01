Ticarette de birlik

Yaklaşık 179 milyon nüfusuyla Türk dünyası, 2,1 ile 2,4 trilyon dolar arasındaki ekonomik büyüklüğüyle küresel ekonominin yüzde 2’sini oluşturuyor. Türk devletleri arasındaki ekonomik iş birliğinin yeni yatırımlarla güçlendirilmesi hedefleniyor. Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 13’üncü Zirvesi’nde gerçekleştirilen görüşmelerde enerji, madencilik, otomotiv, tarım, savunma sanayisi ve ulaştırma alanlarında ortak projeler ele alındı. Türk şirketlerinin Orta Asya’daki üretim ve altyapı yatırımlarını genişletmesi, ticaretin artırılması ve Orta Koridor’un güçlendirilmesi önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında yer aldı.

ÖZBEKİSTAN'DA ÜRETİM VE YATIRIM HAMLESİ

Zirve kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk şirketlerinin yöneticileriyle yatırım görüşmeleri gerçekleştirdi. Anadolu Grubu ile Semerkant’taki SamAuto fabrikasının modernizasyonu, üretim kapasitesinin artırılması ve ihracatın geliştirilmesi ele alındı. Hayvancılık tesisleri, et ve süt ürünleri üretimi ile perakende yatırımları da görüşüldü. EKSİM Holding ile yenilenebilir enerji, elektrik iletim hatları, madencilik ve elektrikli araç şarj istasyonları; OYAK ile kimya, jeoloji ve inşaat yatırımları değerlendirildi. Evyap Holding’in ise Özbek-Türk sanayi bölgesi OSTIM Global’deki projesinin hızlandırılması gündeme geldi.

KAZAKİSTAN İLE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ankara’daki görüşmelerinde ulaştırma, lojistik, enerji, tarım, yapay zekâ ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

100 ORTAK SANAYİ PROJESİ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in zirvede sunduğu “Türk Dünyası-100 Programı”, ortak üretim ve yatırım hedeflerinin somutlaştırılmasını öngörüyor. Program kapsamında stratejik madenlerin işlenmesi, yeşil enerji ekipmanlarının üretimi ve katma değeri yüksek sanayi ürünlerinin geliştirilmesi için 100 ortak projenin hazırlanması teklif edildi. Finansmanda Türk Yatırım Fonu ve uluslararası finans kuruluşlarının kaynaklarından yararlanılması önerildi.

ORTA KORİDOR’DA TİCARET KOLAYLAŞACAK

Türk devletleri arasındaki ekonomik bütünleşmenin önemli ayaklarından biri olan Orta Koridor’un güçlendirilmesi de zirvenin öncelikleri arasında yer aldı. Sınır geçişlerinin hızlandırılması, gümrük engellerinin azaltılması ve lojistik merkezlerin ortak bir ağda buluşturulması hedefleniyor.

Türkiye ile Özbekistan arasında 29 Ekim’de imzalanan ek protokolle, sınır geçişlerinde taşıt ve eşya bilgilerinin elektronik ortamda önceden paylaşılması kararlaştırıldı. Uygulamayla gümrük işlemlerinin hızlanması ve bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

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