Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Dolmabahçe'de bir araya geldi: Masada kritik başlıklar var
16:53, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 17:02, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Dolmabahçe’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacak.
Dolmabahçe’deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski görüşmesi başladı
Dünya
Zelenski: Kiev ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz
Dünya
Zelenskiy: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak