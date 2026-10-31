Zelenski: Kiev ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki bir termik santralin bu gece hedef alındığını belirterek, Dnipro bölgesinde 4 farklı elektrik trafo merkezinin vurulduğunu kaydetti. Ukrayna'nın farklı bölgelerinde demir yolu altyapısına da saldırılar düzenlendiğini vurgulayan Zelenski, “Rusya ayrıca Dnipro bölgesindeki bir doğal gaz dağıtım tesisine saldırdı. Gece saldırıları nedeniyle ülkede elektrik kesintileri meydana geldi. Dnipro bölgesinde yaklaşık 200 bin aile, Kiev bölgesinde de 80 binden fazla ailenin elektriksiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Dünya

Zelenskiy: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak

Dünya

Ukrayna lideri Zelenski Türkiye'ye geliyor

Düşünce Günlüğü

Barışın sesi var henüz kendisi yok