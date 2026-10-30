Ukrayna lideri Zelenski Türkiye'ye geliyor
, CumaG: Güncelleme: 17:22, 30/10/2026, Cuma17:18, 30/10/2026
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Volodomir Zelenski
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 31 Ekim 2026’da Türkiye’ye gelecek.
İletişim Başkanı Duran duyurdu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zelenskiy’nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı’nın 31 Ekim’de Türkiye’de çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki güvenlik, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
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