Altın ve gümüş fiyatlarında son 1 yılın en düşük seviyesi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışına gidebileceği beklentisi, altın ve gümüş piyasalarında sert bir rüzgar estirdi. Küresel çapta ons altının kritik seviyelerin altına gerilemesi, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında derin kayıpları beraberinde getirdi. Gümüşün de aylar sonra ciddi bir değer kaybı yaşadığı haftanın son işlem gününde ibre hızla aşağı dönerken, piyasalardaki son durum yatırımcıların yakın takibinde.
Gram altın haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürdü.
Ons altın dört ayın dibinde
Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın son işlem gününde artan baskıyla birlikte son dört ayın en düşük seviyelerine indi. Düşüşün yüzde 2'nin üzerine çıktığı ons altın, 3 bin 937 dolara kadar gerileyerek 5 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Gram altında hızlı geri çekilme
Ons altındaki bu erime, yurt içi piyasalarında da derin kayıplara yol açtı. Dünkü işlemleri 6 bin 449 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, gün ortasında 6 bin 330 liraya kadar çekildi. Satıcılı seyrin derinleştiği Kapalıçarşı işlemlerinde ise gram altının 6 bin 321 liraya kadar düştüğü gözlendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 345 liradan alıcı buldu.
Gümüş 50 dolar sınırının altına indi
Altın piyasasındaki dalgalanma gümüşte çok daha sert hissedildi. Günlük değer kaybı yüzde 5'i aşan ons gümüş, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 50 dolar seviyesinin altına geriledi. Değerli metaller genelinde giderek artan satış baskısı, piyasalarda haftanın kapanışına damga vurdu.