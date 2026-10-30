Altın ve gümüş fiyatlarında son 1 yılın en düşük seviyesi

Gram altın haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürdü.

Ons altın dört ayın dibinde

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın son işlem gününde artan baskıyla birlikte son dört ayın en düşük seviyelerine indi. Düşüşün yüzde 2'nin üzerine çıktığı ons altın, 3 bin 937 dolara kadar gerileyerek 5 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gram altında hızlı geri çekilme

Ons altındaki bu erime, yurt içi piyasalarında da derin kayıplara yol açtı. Dünkü işlemleri 6 bin 449 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, gün ortasında 6 bin 330 liraya kadar çekildi. Satıcılı seyrin derinleştiği Kapalıçarşı işlemlerinde ise gram altının 6 bin 321 liraya kadar düştüğü gözlendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 345 liradan alıcı buldu.

Gümüş 50 dolar sınırının altına indi

Altın piyasasındaki dalgalanma gümüşte çok daha sert hissedildi. Günlük değer kaybı yüzde 5'i aşan ons gümüş, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 50 dolar seviyesinin altına geriledi. Değerli metaller genelinde giderek artan satış baskısı, piyasalarda haftanın kapanışına damga vurdu.

İşte piyasalarda son durum:

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı 6234.69

Satış Fiyatı 6325.95

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı 10210

Satış Fiyatı 10307

ONS ALTIN

Alış Fiyatı 3905.1000

Satış Fiyatı 3905.5000

Gümüş Gram 79,3272

Ekonomi

Memur ve emekli zammı için kritik viraj: Salı günü açıklanacak veri öncesi anketlerden flaş enflasyon tahmini

Ekonomi

Borsa İstanbul’dan ‘Barikat’ açıklaması: Sistemlere erişim mümkün değil

Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem: EPDK yeni kararı duyurdu milyonlarca abonenin faturası değişiyor