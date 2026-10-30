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Altın ve gümüş fiyatlarında son 1 yılın en düşük seviyesi

Altın ve gümüş fiyatlarında son 1 yılın en düşük seviyesi

17:02, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 17:18, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Altın ve gümüş fiyatlarında son 1 yılın en düşük seviyesi
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışına gidebileceği beklentisi, altın ve gümüş piyasalarında sert bir rüzgar estirdi. Küresel çapta ons altının kritik seviyelerin altına gerilemesi, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında derin kayıpları beraberinde getirdi. Gümüşün de aylar sonra ciddi bir değer kaybı yaşadığı haftanın son işlem gününde ibre hızla aşağı dönerken, piyasalardaki son durum yatırımcıların yakın takibinde.

Gram altın haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürdü.

Ons altın dört ayın dibinde

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın son işlem gününde artan baskıyla birlikte son dört ayın en düşük seviyelerine indi. Düşüşün yüzde 2'nin üzerine çıktığı ons altın, 3 bin 937 dolara kadar gerileyerek 5 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Gram altında hızlı geri çekilme

Ons altındaki bu erime, yurt içi piyasalarında da derin kayıplara yol açtı. Dünkü işlemleri 6 bin 449 lira seviyesinden tamamlayan gram altın, gün ortasında 6 bin 330 liraya kadar çekildi. Satıcılı seyrin derinleştiği Kapalıçarşı işlemlerinde ise gram altının 6 bin 321 liraya kadar düştüğü gözlendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 345 liradan alıcı buldu.

Gümüş 50 dolar sınırının altına indi

Altın piyasasındaki dalgalanma gümüşte çok daha sert hissedildi. Günlük değer kaybı yüzde 5'i aşan ons gümüş, Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 50 dolar seviyesinin altına geriledi. Değerli metaller genelinde giderek artan satış baskısı, piyasalarda haftanın kapanışına damga vurdu.

İşte piyasalarda son durum:

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı
6234.69
Satış Fiyatı
6325.95

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı
10210
Satış Fiyatı
10307

ONS ALTIN

Alış Fiyatı
3905.1000
Satış Fiyatı
3905.5000
Gümüş Gram
79,3272
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