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Ünlü analistlerin altın fiyatları anketi ortaya çıktı: Karamsar tahminlerle yatırımcılara soğuk duş

Ünlü analistlerin altın fiyatları anketi ortaya çıktı: Karamsar tahminlerle yatırımcılara soğuk duş

11:16, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ünlü analistlerin altın fiyatları anketi ortaya çıktı: Karamsar tahminlerle yatırımcılara soğuk duş

Altın fiyatları düşecek mi, yoksa yeniden yükselişe mi geçecek? Son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen altında yatırımcının kafası karışırken, Wall Street uzmanlarından piyasayı tedirgin edecek karamsar bir tahminler anket sonuçlarıyla ortaya çıktı.

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve yükselen petrol fiyatları, güvenli liman altın üzerindeki baskısını sürdürüyor. Ons altının 3 ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra 4 bin 10 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte, gözler uzmanların yeni tahminlerine çevrildi. Wall Street analistleri arasında karamsar bir havanın estiği son anketler, yatırımcıların kafasında soru işaretlerine neden oluyor.

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve yükselen petrol fiyatları, güvenli liman altın üzerindeki baskısını sürdürüyor. Ons altının 3 ayın en düşük seviyelerini test ettikten sonra 4 bin 10 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte, gözler uzmanların yeni tahminlerine çevrildi. Wall Street analistleri arasında karamsar bir havanın estiği son anketler, yatırımcıların kafasında soru işaretlerine neden oluyor.

Petrol ve enflasyon kıskacında talep daralması 

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme ve enflasyonist endişeler, altın talebini doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdüreceği beklentisi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı. 

Petrol ve enflasyon kıskacında talep daralması&nbsp;Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme ve enflasyonist endişeler, altın talebini doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdüreceği beklentisi, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı.&nbsp;

Buna ek olarak, teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla başlayan geniş çaplı varlık tasfiyesi ve kar alma eğilimi, altının ivme kaybetmesine neden oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, alım fırsatlarının yarattığı destekle birlikte 4.010 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Buna ek olarak, teknoloji hisselerindeki satış dalgasıyla başlayan geniş çaplı varlık tasfiyesi ve kar alma eğilimi, altının ivme kaybetmesine neden oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, alım fırsatlarının yarattığı destekle birlikte 4.010 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.

Wall Street anketi karamsar tablo çiziyor

Kitco News tarafından gerçekleştirilen son haftalık altın araştırması, profesyonellerin piyasaya yönelik temkinli duruşunu gözler önüne serdi. Wall Street analistlerinin katıldığı ankette şu dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı:

• Yükseliş Bekleyenler: 17 uzmanın yalnızca 4'ü (%24), 26-30 Ekim işlem haftasında altın fiyatlarında artış yaşanacağını öngörüyor.

• Düşüş Bekleyenler: Ankete katılan 7 uzman (%41), altındaki düşüş trendinin hız kesmeden devam edeceğini düşünüyor.

• Yatay Seyir Bekleyenler: Geriye kalan 6 uzman (%35) ise piyasanın yön bulmakta zorlanacağını ve fiyatlarda yatay bir hareket izleneceğini belirtiyor.



Wall Street anketi karamsar tablo çiziyorKitco News tarafından gerçekleştirilen son haftalık altın araştırması, profesyonellerin piyasaya yönelik temkinli duruşunu gözler önüne serdi. Wall Street analistlerinin katıldığı ankette şu dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı:• Yükseliş Bekleyenler: 17 uzmanın yalnızca 4'ü (%24), 26-30 Ekim işlem haftasında altın fiyatlarında artış yaşanacağını öngörüyor.• Düşüş Bekleyenler: Ankete katılan 7 uzman (%41), altındaki düşüş trendinin hız kesmeden devam edeceğini düşünüyor.• Yatay Seyir Bekleyenler: Geriye kalan 6 uzman (%35) ise piyasanın yön bulmakta zorlanacağını ve fiyatlarda yatay bir hareket izleneceğini belirtiyor.

Bireysel yatırımcılar toparlanmadan umutlu 

Profesyonellerin karamsar beklentilerine karşılık, bireysel yatırımcı cephesinde daha iyimser bir tablo hakim. 161 bireysel yatırımcının katıldığı çevrimiçi ankette, piyasanın yönüne ilişkin şu görüşler öne çıktı:

• 67 yatırımcı altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini savunuyor.

53 yatırımcı piyasanın mevcut seviyelerde yatay seyredeceğini öngörüyor.

• 41 yatırımcı ise fiyatların daha da geri çekileceğine inanıyor.

Bireysel yatırımcılar toparlanmadan umutlu&nbsp;Profesyonellerin karamsar beklentilerine karşılık, bireysel yatırımcı cephesinde daha iyimser bir tablo hakim. 161 bireysel yatırımcının katıldığı çevrimiçi ankette, piyasanın yönüne ilişkin şu görüşler öne çıktı:• 67 yatırımcı altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini savunuyor.• 53 yatırımcı piyasanın mevcut seviyelerde yatay seyredeceğini öngörüyor.• 41 yatırımcı ise fiyatların daha da geri çekileceğine inanıyor.

Uzmanlardan kritik "4.000 Dolar" vurgusu 

Piyasanın önde gelen analistleri, altının kısa vadedeki seyrine ilişkin farklı teknik okumalar gerçekleştiriyor:

• Marc Chandler (Bannockburn Global Forex CEO'su): Altın piyasası için teknik sinyallerin zayıf kaldığına dikkat çeken Chandler, momentum göstergelerinin iyileşme göstermediğini ve hem 5 günlük hem de 20 günlük hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilim sergilediğini ifade ediyor. Chandler'ın analizine göre, altın için en yakın direnç seviyesi 4.065 ile 4.075 dolar bandında bulunuyor.

Uzmanlardan kritik "4.000 Dolar" vurgusu&nbsp;Piyasanın önde gelen analistleri, altının kısa vadedeki seyrine ilişkin farklı teknik okumalar gerçekleştiriyor:• Marc Chandler (Bannockburn Global Forex CEO'su): Altın piyasası için teknik sinyallerin zayıf kaldığına dikkat çeken Chandler, momentum göstergelerinin iyileşme göstermediğini ve hem 5 günlük hem de 20 günlük hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilim sergilediğini ifade ediyor. Chandler'ın analizine göre, altın için en yakın direnç seviyesi 4.065 ile 4.075 dolar bandında bulunuyor.

• Adrian Day (Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı): Piyasaya karşı tarafsız bir duruş sergileyen Day, altın fiyatlarının her iki yönde de dalgalanmaya devam edeceğini belirtiyor. 4.000 dolar barajının korunacağını veya değerli metalin yalnızca küçük aşağı yönlü düzeltmeler yaşayacağını öngörüyor.

• Adrian Day (Adrian Day Varlık Yönetimi Başkanı): Piyasaya karşı tarafsız bir duruş sergileyen Day, altın fiyatlarının her iki yönde de dalgalanmaya devam edeceğini belirtiyor. 4.000 dolar barajının korunacağını veya değerli metalin yalnızca küçük aşağı yönlü düzeltmeler yaşayacağını öngörüyor.

• James Stanley (Forex.com Kıdemli Piyasa Stratejisti): Diğer uzmanların temkinli yaklaşımının aksine Stanley, altının yeni işlem haftasında yukarı yönlü bir ivme yakalayacağını ve yükseleceğini tahmin ediyor.

• James Stanley (Forex.com Kıdemli Piyasa Stratejisti): Diğer uzmanların temkinli yaklaşımının aksine Stanley, altının yeni işlem haftasında yukarı yönlü bir ivme yakalayacağını ve yükseleceğini tahmin ediyor.
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