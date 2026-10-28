Ünlü analistlerin altın fiyatları anketi ortaya çıktı: Karamsar tahminlerle yatırımcılara soğuk duş

Uzmanlardan kritik "4.000 Dolar" vurgusu

Piyasanın önde gelen analistleri, altının kısa vadedeki seyrine ilişkin farklı teknik okumalar gerçekleştiriyor:

• Marc Chandler (Bannockburn Global Forex CEO'su): Altın piyasası için teknik sinyallerin zayıf kaldığına dikkat çeken Chandler, momentum göstergelerinin iyileşme göstermediğini ve hem 5 günlük hem de 20 günlük hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilim sergilediğini ifade ediyor. Chandler'ın analizine göre, altın için en yakın direnç seviyesi 4.065 ile 4.075 dolar bandında bulunuyor.