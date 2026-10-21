Yapay zeka dengeleri alt üst etti: Dev şirket iflas bayrağını çekti

Getty Images Holdings Inc., Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında başvuruda bulundu. Şirket, bu adımla faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmayı ve mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ görselleri sektörde dengeleri değiştiriyor

Hazır fotoğraf ve stok görsel pazarında faaliyet gösteren Getty Images, müşterilerin geleneksel fotoğraf arşivleri yerine yapay zekâ tarafından oluşturulan görsellere yönelmesiyle artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin yüksek borç yükü de finansal sıkıntıların derinleşmesinde etkili oldu.

Uzun süren görüşmelerin ardından alınan yeniden yapılandırma kararı, şirketin mali yükümlülüklerini düzenleyerek faaliyetlerini devam ettirmesine yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

533 milyon dolara kadar sermaye desteği

Getty Images'ın açıkladığı plana göre, şirketin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 533 milyon dolara kadar öz sermaye yatırımı yapılması öngörülüyor. Söz konusu finansman planında Getty ailesinin üyeleri ile Koch Equity Development'ın iştirakleri de dahil olmak üzere çeşitli taraflar yer alıyor.

Şirket, varlıklarının ve yükümlülüklerinin ayrı ayrı 1 milyar ila 10 milyar dolar aralığında bulunduğunu bildirdi.

Faiz ödemelerindeki sorun yeniden yapılandırmayı hızlandırdı

Şirket, teminatsız tahvillerine ilişkin 1 Eylül'de vadesi gelen faiz ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından 30 günlük ek süreye girmişti. Getty Images, o dönemde ödemeleri yapabilecek nakde sahip olduğunu ancak alacaklılarla uzlaşmaya dayalı bir çözüm üzerinde çalışmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Yeniden yapılandırma planı kapsamında tedarikçilere olan ödemelerin ise eksiksiz yapılacağı belirtildi.

Getty Images'ın başlattığı süreç, yapay zekâ destekli görsel üretiminin geleneksel stok fotoğraf pazarında yarattığı rekabetin finansal sonuçlarını da gündeme taşıdı.