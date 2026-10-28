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Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında: İşte piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında: İşte piyasalarda son durum

09:33, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:33, 28/10/2026, Çarşamba
AA
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Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında: İşte piyasalarda son durum
Yatırımcının gözü kulağı bugünkü faiz kararında: Fed'in atacağı adım küresel piyasaların yönünü belirleyecek

Küresel piyasaların merakla beklediği gün geldi; tüm gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ve sonrasında verilecek kritik mesajlara çevrildi. Yapay zeka yatırımlarının rüzgarını arkasına alan teknoloji hisseleri dünya genelinde borsaları yukarı taşırken, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler ve tırmanışa geçen petrol fiyatları küresel ekonominin seyrinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Yurt içinde ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işlem görecek olan piyasalar, hem gün boyu açıklanacak yoğun veri akışına hem de tasfiye sürecindeki yatırımcılara cuma günü yapılmaya başlanacak ödemelere odaklandı.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Yapay zeka temasına ilişkin iyimserlikle teknoloji hisselerinde görülen pozitif seyir küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeye devam ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia'nın Meta'ya 3 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberler de teknoloji hisselerine artan talepte etkili oldu.

Yatırımcılar ayrıca yapay zeka altyapısına yapılan yoğun harcamaların kalıcı bir gelir artışına dönüşüp dönüşmediğine dair kanıt bulmak amacıyla, ABD piyasalarının kapanışından sonra açıklanması beklenen Alphabet ve Microsoft’un bilançolarına da odaklandı.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’daki bir rafineriye saldırı düzenlediğine dair haberler sonrasında arz endişelerinin artmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 yükselerek 115,5 dolara çıktı.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik somut bir gelişme olmaması da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri artırması ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine dair öngörülerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 5’in üzerinde seyrederken, dolar endeksi 102,4 ile 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Altının onsu ise yüzde 0,7 azalışla 4 bin 33 dolardan işlem görüyor.

Teknoloji hisselerindeki yükselişlerle yatırımcıların güvenli liman varlıklardan uzaklaşması da tahvil getirilerindeki yükselişte etkili oldu.

Öte yandan İsrail basınına göre, genel seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 16,8'i sayılırken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile muhalefet arasındaki yarış başa baş seyrediyor.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan verilere göre, sayılan oyların yüzde 50,4'ünü Netanyahu bloğu, yüzde 49,6'sını ise muhalefetteki diğer partiler aldı.

Analistler, İsrail’deki seçim sonuçlarının da Orta Doğu’daki jeopolitik seyrin ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Diğer taraftan Fed'in bugünkü faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Fed'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Analistler, toplantıda enflasyon baskıları karşısında bundan sonraki faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların önem taşıdığını belirtti.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın aralık ayına ilişkin fazla ipucu vermesi beklenmese de piyasaların halihazırda fiyatladığı faiz artırımı beklentilerini zayıflatacak açıklamalardan da kaçınması bekleniyor.

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, yapay zeka ile ilişkili şirketlerin hisselerindeki artışın etkisiyle dün günü yükselişle tamamladı.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 5,5 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 2,8 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarı eylülde aylık bazda yüzde 1,8 arttı. Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ekimde 91,7'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyretti

Avrupa borsaları, petrol fiyatlarında dün görülen düşüşün etkisiyle alış ağırlıklı seyretti.

Fransa'da tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 5 puan azalarak 80 seviyesine indi. Bu, Haziran 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Bu arada Çinli otomotiv şirketlerinin artan rekabeti ve üretim maliyetleri Alman otomotiv şirketlerinin karlılığını baskı altına alıyor. Bu gelişmeyle Mercedes-Benz'in 2026 yılına ilişkin kar beklentisini aşağı yönlü revize etmesiyle şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

Avrupa'nın önde gelen bankalarından HSBC'nin üçüncü çeyrekteki vergi öncesi karı yıllık bazda yüzde 32 artışla 9,6 milyar dolara yükselmesine karşın yıl sonuna ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmemesinden dolayı şirketin hisseleri yüzde 5,4 değer kaybetti. HSBC hisselerindeki düşüş İngiltere borsasındaki gerilemede etkili oldu.

Öte yandan yarın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı piyasaların odağında olacak.

Avrupa'da enerji maliyetleri yükselirken büyüme görünümüne ilişkin soru işaretleri belirginleşmeye başladı. Büyümenin ivme kaybetme ihtimali, ECB'nin enflasyonla mücadele ile ekonomik aktiviteyi destekleme hedefleri arasındaki dengeyi sağlamasını zorlaştırıyor.

Eylül ayındaki toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran bankanın, bu toplantısında ise temkinli kalarak faizleri sabit tutması bekleniyor. Piyasa beklentileri aralık ayında ise ECB'nin faiz artırımına gidebileceği yönünde şekilleniyor.

Söz konusu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,75 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

New York borsasında teknoloji hisselerindeki yükseliş kaynaklı pozitif seyir yeni günde Asya piyasalarına da taşındı.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi SK Hynix’in 3. çeyreğe ilişkin operasyonel karının yüzde 632,1 artarak 83,3 trilyon wona, gelirlerinin de yüzde 327,9 yükselişle 104,6 trilyon wona ulaşmasıyla şirketin hisseleri yüzde 10,1 arttı.

Analistler, söz konusu verinin şirketlerin yapay zeka ürünlerine yönelik talebinin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti. Samsung Electronics'in hisseleri de yüzde 8,3 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Olağanüstü tasfiye kapsamında ödemeler cuma günü başlayacak

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.151,03 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,27 değer kazandı.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,10 artışla 49,8067'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,8350'den işlem görüyor.

Bu arada uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasının büyümeye devam etmesini ve piyasada tedavülde bulunan toplam borçlanma araçlarının büyüklüğünün 2027'ye kadar 550 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra fon meselesine ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ve yetki belgesi iptal edildi. Yatırımcıların tazmin edilmesine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini bildiren Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirterek, ödemelerin en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün seans yapılacak.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ve gelişmeler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.00 Almanya, kasım ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Warsh'ın basın toplantısı

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Başlıklar :FedKüresel piyasalarekonomi
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