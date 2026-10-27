İsrail seçimlerinde büyük sürpriz: Netanyahu’nun kaderi Arapların elinde

İsrail’de seçmenler, Knesset’in (Meclis) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceği ve ülkenin yeni hükümetinin nasıl şekilleneceği açısından önem taşıyor.

İşte TSİ 23.00'te sandıkların kapanmasının ardından ilk çıkış anketlerine göre sonuçlar ve gelişmeler:

23.32: İsrail 24 Televizyonu: Netanyahu'ya af çıkabilir

23.31: Kanal 12'de yer alan habere göre; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Eisenkot'a hükümet kurması için çağrı yaptı. Herzog, ülkenin yeni bir seçime gitmemesi için iktidarın kurulmasını istiyor.

23.21: İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı.

23.19: Dokuz sandalyeye sahip İsrail Demokratlar Genel Başkanı Yair Golan, "İsrail kamuoyu konuştu, Netanyahu hükümetini görevden aldı. İsrail’de gerçek bir değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat yakaladık ve bu fırsatı kaçırmaya niyetimiz yok." açıklamasında bulundu.

23.17: Eisenknot, "Eğer nihai sonuçlar bunlarsa halkın iradesini hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve Siyonist bir hükümet kurmak için derhal harekete geçeceğim." açıklamasında bulundu.

23.14: İsrail Kanal 12: Eisenknot, hükümeti kuracak.

23.10: AFP: Arap partileri önemli kazanımlar elde etti.

23.05: İsrail Kanal 11'e göre: Eisenknot 53 sandalye; Netanyahu 50 sandalye;

İsrail Kanal 12: Eisenkot bloku 52 sandalye ile önde; Netanyahu Bloku 50 sandalyede kalıyor; Arap partileri ise 18 sandalye aldı.

İsrail medyası, koalisyon bloğunda Eisenkot'un önde olduğunu bildirdi.

2022 seçimlerinde Netanyahu’nun bloğu 64 sandalye kazanmıştı

İsrail’de 1 Kasım 2022’de yapılan son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 70,63 olarak kaydedilmişti. Seçim sonucunda Netanyahu liderliğindeki Likud 32, Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi 24 sandalye kazanmıştı. Dini Siyonizm 14, Ulusal Birlik 12, Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7 sandalyeyle Meclis’e girmişti.

Diğer partilerden İsrail Evimiz 6, Birleşik Arap Listesi 5, Hadaş-Ta'al 5 ve İşçi Partisi 4 sandalye elde etmişti. Böylece 120 üyeli Meclis’te Netanyahu’nun liderliğindeki sağ ve dinî partilerden oluşan blok 64 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu karşıtı blok 51 sandalyede kalmıştı. Hadaş-Ta'al ise 5 sandalyeyle Meclis’te temsil edilmişti. Meretz ve Balad partileri seçim barajını aşamamıştı.

Katılımda son 53 yılın rekoru kaydedildi

Seçim gününde açıklanan verilere göre katılım oranı saat 14.00 itibarıyla yüzde 44,9’a ulaştı. Bu oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen yüzde 38,9’luk katılımın üzerinde gerçekleşti ve saatlik kayıtların tutulmaya başlandığı 1973’ten bu yana söz konusu saat diliminde görülen en yüksek seviye oldu. Saat 18.00 itibarıyla ise katılım oranı yüzde 66,7’ye yükseldi; yaklaşık 7,3 milyon seçmenden 4,8 milyonunun oy kullandığı bildirildi.

Katılımın yüksek seyretmesi, özellikle Arap seçmenlerin sandığa ilgisi üzerinden siyasi tartışmalara da yansıdı. Netanyahu, destekçilerine oy kullanma çağrısında bulunurken Arap seçmenlerin yoğun katılımına dikkat çekti ve seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürdü. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ise Başbakan’ı, Arap seçmenlerin katılımını olduğundan yüksek göstermek amacıyla yapay zekâyla oluşturulduğunu ileri sürdüğü bir görsel paylaşmakla suçladı.

Ortak Liste lideri Yusuf Cebbarin, seçimlerin değişim getirmesini istediklerini belirterek Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yer aldığı hükümetin görevden uzaklaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Filistin asıllı İsrailli milletvekili Ahmed Tibi de yüksek katılımın mevcut hükümetin değişmesi için fırsat oluşturabileceğini savundu.

Arap partilerinin sandalye sayısı belirleyici olabilir

Seçim sonuçlarında Arap partilerinin elde edeceği sandalye sayısı, hükümet kurma sürecinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Seçim öncesindeki değerlendirmelerde bu partilerin toplamda yaklaşık 14 sandalye kazanabileceği öngörülürken, Netanyahu’nun liderliğindeki blok ile muhalefetin hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşma hesapları dikkat çekiyor.

Seçim günü muhalefet liderlerinden Yair Golan’a yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu yönünde haberler de gündeme geldi. Golan, yaşanan olaydan Netanyahu’nun siyasi söylemlerini sorumlu tuttu.

Öte yandan Ben-Gvir, Netanyahu’nun ABD yönetimine, kendisinin dışarıda bırakıldığı ve Gadi Eisenkot’un da yer alacağı bir ulusal birlik hükümeti kurma sözü verdiğini öne sürdü. Netanyahu ise bu iddiayı reddetti.

Türkiye saatiyle 23.00’te sandıkların kapanmasının ardından İsrail televizyonlarının çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Bu anketler partilerin sandalye dağılımına ilişkin ilk tahminleri ortaya koyacak. Ancak çıkış anketleri kesin sonuç anlamına gelmeyecek; oy sayımı ve partilerin alacağı nihai sandalye sayıları netleştikçe hükümet kurma ihtimalleri de daha belirgin hale gelecek.

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