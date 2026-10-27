Binyamin Netanyahu elinde megafonla AVM’leri gezerek oy dilendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde sandıkların kapanmasına bir saat kala Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir alışveriş merkezine giderek seçmenlerden oy istedi. Arap seçmenlerin sandıklarda oluşturduğu uzun kuyruklardan duyduğu endişeyi dile getiren Netanyahu, Likud Partisi'ne destek çağrısında bulundu.
İsrail'de 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) belirleneceği genel seçimlerde yüksek katılım dikkat çekerken, Başbakan Binyamin Netanyahu, son ana kadar oy dilendi.
Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine yaklaşık bir saat kala Beyt Şemeş kentindeki alışveriş merkezinde seçmenlere seslenerek partisinin desteklenmesini istedi.
‘ARAP KESİMİNDEKİ UZUN KUYRUKLARI GÖRDÜNÜZ’
Seçmenlere hitabında Arapların yoğun yaşadığı bölgelerdeki yüksek katılıma dikkat çeken Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
Sol partilerin yurt dışından uçaklarla binlerce seçmen getirdiğini de söyleyen Netanyahu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
İSRAİL'DE YÜKSEK KATILIMLI SEÇİM
İsrail'de yüksek katılımın gerçekleştiği genel seçimlerde, yerel saatle 20.00 itibarıyla oy kullananların oranı yüzde 74,3'e ulaştı. İsrail Merkez Seçim Komitesi'ne göre, sandıkların kapanmasına 2 saat kala seçmen katılım oranı 2022'deki son genel seçimlerdeki toplam katılım oranını geçti.
Sabah saat 07.00'de oy kullanma işleminin başlamasından saat 20.00'ye kadar gerçekleşen yüzde 74,3'lük katılım oranı, 1988'den bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek katılım oranı oldu.