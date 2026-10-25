20:44, 25/10/2026, Pazar
İşgalci İsrail'den El Halil'de gazetecilere lazerli tehdit
El Halil'de görev yapan gazeteciler İsrailli keskin nişancıların hedefi oldu. Açıkça işaretlenmiş basın aracına lazer doğrultuldu. Gazze'de işlediği insanlık suçlarını örtbas etmek için basın mensuplarını acımasızca katleden işgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da da habercilere yönelik psikolojik ve fiziki şiddetini sürdürüyor. El Halil kentinde sahadaki gelişmeleri takip eden gazeteciler, İsrailli bir keskin nişancının açık hedefi haline geldi.
İsrailli keskin nişancı gazetecileri hedef aldı
Bölgede görev yapan gazeteci Jasper Nathaniel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıkları tehlikeyi gözler önüne serdi. Nathaniel, üzerinde açıkça "Basın" (Press) ibaresi bulunan araçlarının içindeyken, İsrailli bir keskin nişancının silahındaki lazeri doğrudan üzerlerine doğrulttuğunu duyurdu. Tetiğin ucunda yaşanan bu korkutucu anlar, İsrail güçlerinin sahada gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilere yönelik pervasız tutumunu bir kez daha kanıtladı.