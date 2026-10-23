23:52, 23/10/2026, Cuma
Ürdün'de kiliseye kanlı saldırı: 7 ölü 27 yaralı
Ürdün’ün Kerek kentinde bulunan Hammud Kilisesi’ne düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kilise ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kerek kentindeki Hammud Kilisesi'nde meydana gelen saldırının ardından adrese çok sayıda ambulans, polis ve özel harekât ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, güvenlik birimleri kilise çevresini kordon altına alarak delil toplama çalışması yürüttü. Saldırının faillerine ve eylemin gerçekleştirilme biçimine dair adli soruşturma sürdürülüyor.
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