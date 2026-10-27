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İsrail'de sandıklar kapandı: Netanyahu için kritik seçim sonrası gözler sonuçta

İsrail'de sandıklar kapandı: Netanyahu için kritik seçim sonrası gözler sonuçta

23:00, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 23:07, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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İsrail'de sandıklar kapandı: Netanyahu için kritik seçim sonrası gözler sonuçta
Netanyahu ile rakibi Gadi Eisenkot, İsrail’de iktidar mücadelesinde karşı karşıya.

İsrail’de 120 sandalyeli Knesset'in belirleneceği genel seçimlerde yaklaşık 7,3 milyon seçmen oy kullandı. Türkiye saatiyle 23.00’te sandıklar kapanırken, gün boyunca kaydedilen yüksek katılım dikkat çekti. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ile muhalefet arasındaki yarışta, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşma hesabı öne çıkıyor. 2022 seçimlerinde 64 sandalye kazanarak hükümeti kuran Netanyahu’nun siyasi geleceği açısından kritik görülen seçimlerde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin elde edeceği sandalye sayısı da önem taşıyor.

İsrail’de seçmenler, Knesset’in (Meclis) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceği ve ülkenin yeni hükümetinin nasıl şekilleneceği açısından önem taşıyor.

İşte TSİ 23.00'te sandıkların kapanmasının ardından ilk çıkış anketlerine göre sonuçlar:
23.05:
 İsrail Kanal 11'e göre: Eisenknot 53 sandalye; Netanyahu 50 sandalye;

İsrail Kanal 12: Eisenkot bloku 52 sandalye ile önde; Netanyahu Bloku 50 sandalyede kalıyor; Arap partileri ise 18 sandalye aldı.

2022 seçimlerinde Netanyahu’nun bloğu 64 sandalye kazanmıştı

İsrail’de 1 Kasım 2022’de yapılan son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 70,63 olarak kaydedilmişti. Seçim sonucunda Netanyahu liderliğindeki Likud 32, Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi 24 sandalye kazanmıştı. Dini Siyonizm 14, Ulusal Birlik 12, Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 7 sandalyeyle Meclis’e girmişti.

Diğer partilerden İsrail Evimiz 6, Birleşik Arap Listesi 5, Hadaş-Ta'al 5 ve İşçi Partisi 4 sandalye elde etmişti. Böylece 120 üyeli Meclis’te Netanyahu’nun liderliğindeki sağ ve dinî partilerden oluşan blok 64 sandalyeye ulaşırken, Netanyahu karşıtı blok 51 sandalyede kalmıştı. Hadaş-Ta'al ise 5 sandalyeyle Meclis’te temsil edilmişti. Meretz ve Balad partileri seçim barajını aşamamıştı.

Katılımda son 53 yılın rekoru kaydedildi

Seçim gününde açıklanan verilere göre katılım oranı saat 14.00 itibarıyla yüzde 44,9’a ulaştı. Bu oran, 2022 seçimlerinde aynı saatte kaydedilen yüzde 38,9’luk katılımın üzerinde gerçekleşti ve saatlik kayıtların tutulmaya başlandığı 1973’ten bu yana söz konusu saat diliminde görülen en yüksek seviye oldu. Saat 18.00 itibarıyla ise katılım oranı yüzde 66,7’ye yükseldi; yaklaşık 7,3 milyon seçmenden 4,8 milyonunun oy kullandığı bildirildi.

Katılımın yüksek seyretmesi, özellikle Arap seçmenlerin sandığa ilgisi üzerinden siyasi tartışmalara da yansıdı. Netanyahu, destekçilerine oy kullanma çağrısında bulunurken Arap seçmenlerin yoğun katılımına dikkat çekti ve seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürdü. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ise Başbakan’ı, Arap seçmenlerin katılımını olduğundan yüksek göstermek amacıyla yapay zekâyla oluşturulduğunu ileri sürdüğü bir görsel paylaşmakla suçladı.

Ortak Liste lideri Yusuf Cebbarin, seçimlerin değişim getirmesini istediklerini belirterek Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yer aldığı hükümetin görevden uzaklaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Filistin asıllı İsrailli milletvekili Ahmed Tibi de yüksek katılımın mevcut hükümetin değişmesi için fırsat oluşturabileceğini savundu.

Arap partilerinin sandalye sayısı belirleyici olabilir

Seçim sonuçlarında Arap partilerinin elde edeceği sandalye sayısı, hükümet kurma sürecinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Seçim öncesindeki değerlendirmelerde bu partilerin toplamda yaklaşık 14 sandalye kazanabileceği öngörülürken, Netanyahu’nun liderliğindeki blok ile muhalefetin hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşma hesapları dikkat çekiyor.

Seçim günü muhalefet liderlerinden Yair Golan’a yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu yönünde haberler de gündeme geldi. Golan, yaşanan olaydan Netanyahu’nun siyasi söylemlerini sorumlu tuttu.

Öte yandan Ben-Gvir, Netanyahu’nun ABD yönetimine, kendisinin dışarıda bırakıldığı ve Gadi Eisenkot’un da yer alacağı bir ulusal birlik hükümeti kurma sözü verdiğini öne sürdü. Netanyahu ise bu iddiayı reddetti.

Türkiye saatiyle 23.00’te sandıkların kapanmasının ardından İsrail televizyonlarının çıkış anketlerini yayımlaması bekleniyor. Bu anketler partilerin sandalye dağılımına ilişkin ilk tahminleri ortaya koyacak. Ancak çıkış anketleri kesin sonuç anlamına gelmeyecek; oy sayımı ve partilerin alacağı nihai sandalye sayıları netleştikçe hükümet kurma ihtimalleri de daha belirgin hale gelecek.


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Başlıklar :Binyamin NetanyahuSeçimİsrail
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