Mekke İttifakı'nın Tahran zirvesi İsrail ve Yunanistan'a bomba gibi düştü
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerin Tahran’da İran yönetimiyle güvenlik ve istihbarat konularını görüşmesi, İsrail ve Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Bölgesel gerilimin tırmandığı dönemde gerçekleşen buluşma için “Zamanlaması tesadüf olamaz” yorumları yapılırken, İran’ın da dahil olabileceği yeni bir güvenlik ittifakı ihtimali gündeme taşındı.
‘İttifakın somut göstergesi’
"Olağanüstü buluşma"
İsrail basınından Ynet “Olağanüstü toplantı” başlıklı haberinde “Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililer, İran ile olan savunma ittifakları çerçevesinde ilk kez bir araya geldi. Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen toplantı sonrasında İran ‘görüşmelere devam’ mesajı verdi” denildi.
İsrail'de alarm: Zamanlaması tesadüf olamaz
Tel Aviv merkezli Kanal 12 ise “Gerginliğin doruk noktasında beklenmedik görüşme” başlıklı haberinde “Bu toplantı Ağustos ayında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan ve ‘Mekke Karşılıklı Savunma Anlaşması’ olarak bilinen savunma ittifakının arka planında gerçekleşiyor. Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken zamanlaması tesadüf olamaz. İsrail tüm gelişmeleri yakından takip edecektir” ifadeleri kullanıldı.
"Mesaj niteliğinde"
Yunan basınından Rodopi Press ise “Dörtlü ittifak yolunda” başlıklı haberinde “İran'ın başkentinde düzenlenen dörtlü zirve, İran'ı çevreleyen savaş gelişmelerinde arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın girişimiyle organize edildi ve Mekke İttifakı’na mensup başta Türkiye olmak üzere devletleri bir araya getirdi. Bu adeta başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere herkese karşı ‘birlik mesajı’ niteliğindeydi” denildi.