Mekke İttifakı'nın Tahran zirvesi İsrail ve Yunanistan'a bomba gibi düştü

Mekke İttifakı’nın üyeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ’ın üst düzey yetkilileri İran’ın başkenti Tahran’da Pazartesi günü bir araya gelerek güvenlik ve istihbarat konularında Tahran yönetimiyle önemli istişarelerde bulundu.

‘İttifakın somut göstergesi’

Uluslararası analistler bu kritik toplantıyı “Mekke İttifakı’nın işlevlerinden birini yerine getirdiğini somut göstergesi” olarak değerlendirirkenİsrail ve Yunanistan’da da büyük yankı uyandırdı.

"Olağanüstü buluşma"

İsrail basınından Ynet “Olağanüstü toplantı” başlıklı haberinde “Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililer, İran ile olan savunma ittifakları çerçevesinde ilk kez bir araya geldi. Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen toplantı sonrasında İran ‘görüşmelere devam’ mesajı verdi” denildi.

İsrail'de alarm: Zamanlaması tesadüf olamaz

Tel Aviv merkezli Kanal 12 ise “Gerginliğin doruk noktasında beklenmedik görüşme” başlıklı haberinde “Bu toplantı Ağustos ayında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan ve ‘Mekke Karşılıklı Savunma Anlaşması’ olarak bilinen savunma ittifakının arka planında gerçekleşiyor. Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken zamanlaması tesadüf olamaz. İsrail tüm gelişmeleri yakından takip edecektir” ifadeleri kullanıldı.

"Mesaj niteliğinde"

Yunan basınından Rodopi Press ise “Dörtlü ittifak yolunda” başlıklı haberinde “İran'ın başkentinde düzenlenen dörtlü zirve, İran'ı çevreleyen savaş gelişmelerinde arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın girişimiyle organize edildi ve Mekke İttifakı’na mensup başta Türkiye olmak üzere devletleri bir araya getirdi. Bu adeta başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere herkese karşı ‘birlik mesajı’ niteliğindeydi” denildi.

"Yeni ittifak masada mı?"

Atina merkezli Libre ise “Diplomatik oyun” başlıklı haberinde "Mekke İttifakı’na mensup Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan yetkililer İran’da dikkat çeken bir toplantı düzenledi. ‘İran’ın da katılımıyla yeni bir ittifak masada mı?’ sorusu gündeme gelirken yeni bir bölgesel güvenlik çerçevesi konusunda anlaşmaya varılsa bile, müzakerelerin aylar sürmesi muhtemeldir" denildi.

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