İsrail-GKRY hattında silahlanma mesaisi: Açık deniz karakol gemisi anlaşması imzalandı
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında açık deniz karakol gemisi tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında İsrail merkezli Rafael şirketinin deniz sistemleriyle donatılacak bir karakol gemisi GKRY’ye teslim edilecek. Ayrıca GKRY’nin İsrail yapımı IOANNIDES adlı gemisinin komuta ve savunma sistemleri modernize edilecek.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail'e kesenin ağzını açmaya devam ediyor.
İsrail ile Rum Yönetimi, açık deniz karakol gemisi (OPV) tedarik edilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram’ın bugün beraberindeki heyetle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret ettiği ve söz konusu anlaşmayı imzaladığı aktarıldı.
GKRY'nin elindeki gemi de modernize edilecek
Açıklamada, İsrail merkezli savunma şirketi Rafael’e ait deniz sistemleriyle donatılacak bir adet açık deniz karakol gemisinin GKRY’ye teslim edileceği kaydedildi.
GKRY'ye ait İsrail yapımı "IOANNIDES" açık deniz karakol gemisinin komuta ve savunma sistemleri de anlaşma kapsamında modernize edileceği belirtildi.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin GKRY'nin en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğuna dikkati çekiyor.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 10 Eylül'de GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in davetlisi olarak Güney Kıbrıs'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş, ancak Filistin destekçisi insan hakları grupları tarafından yoğun protestolara maruz kalmıştı.