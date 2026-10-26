İsrail'in Han Yunus'a saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi

Ben Gvir mitinginde kan donduran soykırım tehdidi: Filistinliler başka ülkeye gitsinler ya da hepsini öldürürüz

Tel Aviv'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Siyonist Itamar Ben-Gvir’in mitingindeki bir röportajda kan donduran ifadelerle yer verildi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Siyonist kadın, Gazze’nin tamamen işgal edilip Filistinlilerin sürgün edilmesi gerektiğini savunarak, "Filistinliler Ürdün, Lübnan ve Suriye hariç başka ülkelere gitsinler, zaten oralar da bizim. Ya da onları öldürürüz" ifadeleriyle açıkça soykırım tehdidinde bulundu.