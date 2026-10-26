İsrail'de seçimlere bir gün kala Netanyahu'dan tuhaf paylaşım
Terör devleti İsrail’de yarın yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yapay zekâyla oluşturulmuş nükleer mantar bulutu görselini paylaşması dikkat çekti. Katil Netanyahu İran’ın seçimleri sabote etmek için saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü.
"İran seçimlerde saldıracak" iddiası
Katil Netanyahu, yayımladığı bir video açıklamasında da, İran ve vekil güçlerinin seçimleri sabote etmek için saldırı düzenleyeceği yönündeki iddiasını tekrarladı.
Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.
ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü iddia edilmişti.