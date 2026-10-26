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Esenler’de genç flütistler ödüllerine kavuştu

Esenler’de genç flütistler ödüllerine kavuştu

11:09, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Esenler’de genç flütistler ödüllerine kavuştu
Etkinlikte, genç flütistlerin başarıları ödüllendirilirken 11. yılını kutlayan Marmara Flüt Orkestrası da özel repertuvarıyla sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Esenler Belediyesi, Cumhuriyetin 103. yılını Marmara Flüt Orkestrası konseri ve ödül töreni ile kutladı. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sanatsever katılırken, 6. Ulusal Flüt Yarışması’nda dereceye giren genç yetenekler ödüllerine kavuştu.

Esenler Belediyesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Marmara Flüt Orkestrası iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyet Konseri ve 6. Ulusal Flüt Yarışması Ödül Töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, genç flütistlerin başarıları ödüllendirilirken 11. yılını kutlayan Marmara Flüt Orkestrası da özel repertuvarıyla sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecenin öne çıkan anlarından biri de Güzel Sanatlar Liseleri kategorisi birincisi Elif Güneş’in Marmara Flüt Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdiği solist performansı oldu.

ARTIK SAHNEYE SIĞMIYORUZ

Programda konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, organizasyonun altı yıldır başarıyla sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin her yıl daha fazla katılımcıya ulaştığına dikkat çekti. Cerrahoğlu, “Marmara Flüt Orkestrası kurucusu ve şefi Prof. Dr. Ece Karşal hocamız altı yıldır bu işi sürdürüyor. Biz de keyifle kendilerine destek veriyoruz. Ödül alan, almayan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Artık sahneye sığmıyoruz.” şeklinde konuştu.

GENÇ SANATÇILARIN HAYATINA DOKUNDUK

Esenler Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Ece Karşal ise altı yıldır sürdürülen iş birliği sayesinde birçok genç sanatçının hayatına dokunduklarını vurguladı. Belediye desteğiyle önemli adımlar attıklarını belirten Karşal, organizasyonun artık geleneksel bir nitelik kazandığını belirterek iş birliğinin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu.

KAZANANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Marmara Üniversitesi ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle altı yıldır düzenlenen Ulusal Flüt Yarışması, güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile amatör flütistlere yeteneklerini sergileme, deneyim kazanma ve müzikal gelişimlerini destekleme fırsatı sundu. Yarışma kapsamında dereceye giren katılımcılar sahneye davet edilerek ödülleri kendilerine takdim edildi. Bu yılki yarışmada Amatör Müzisyenler kategorisinde birincilik ödülünü Mustafa Eren Çakmanus kazanırken ikincilik ödülü Hanzade İsmailoğlu ve Buse Ocak arasında paylaştırıldı.

Güzel Sanatlar Liseleri kategorisinde ise birincilik ödülünü Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Elif Güneş kazandı. İkincilik ödüllerine Van Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Eylül Liva Ateş ile Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zin Kumsal Gözen layık görüldü. Üçüncülük ödülü, Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yıldız Mine Akman ile Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zehra Aysel arasında paylaşıldı. Mansiyon ödülleri Batman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hiranur Delibaş ile Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi İdil Özkan’a verildi. Mentorluk Ödülleri’ne Isparta’dan Beren Nirsima Ekiz, Ankara’dan Dorukhan Uluğ ve Batman’dan Hiranur Delibaş ile Cemre Aydınç hak kazandı.


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Başlıklar :Esenler BelediyesiSanatKültür
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