Terk edilmiş ağlardan güneş gözlüğüne

Denizin dibinden çıkarılan yüzlerce kilogramlık terk edilmiş balık ağı, güneş gözlüğüne dönüşecek. Doğada 200 yıla kadar çözünmeden kalabilen hayalet ağlar, kaybolduktan ya da terk edildikten çok sonra bile su altında köpekbalıklarından kaplumbağalara, çok daha küçük canlılara kadar pek çok deniz canlısını hapsetmeye ve ölümüne yol açmaya devam ediyor. DP World, bu "hayalet ağları" Marmara Denizi'nden temizlemek ve geri kazanılan malzemeye ikinci bir hayat kazandırmak amacıyla Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında Adalar çevresinde deniz tabanından 1.000 m²'nin üzerinde ağ çıkarılması hedefleniyor. Bu, küçük bir otomobilin ağırlığını aşan, yaklaşık 800 kg malzeme anlamına geliyor.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekibi, terk edilmiş ağların yerini ihbarlar, teknoloji, deniz haritaları ve yerel bilgi birikiminden yararlanarak tespit ediyor, ardından ağları deniz tabanından titizlikle çıkarıyor. Her ağın ağırlığı, boyutu ve konumu kayıt altına alınarak kaybolan av araçlarının nerelerde biriktiğine dair daha net bir tablo ortaya konuyor. Çalışmalar özellikle İstanbul ve Adalar çevresindeki derin sulara odaklanıyor. Bazı ağlar 50 metrenin üzerindeki derinliklerden çıkarıldı. Bunlardan biri de Adalar açıklarında 55 metre derinlikte bulundu.

Çıkarma operasyonlarından birinde ekip, yüzeye taşınan malzemenin arasında üç adet vatoz yumurta kesesi de buldu. Yumurta keseleri, fark edilir edilmez yeniden denize bırakıldı.

KOORDİNATLAR GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNE İŞLENİYOR

Karaya çıkarılan ağların dönüşüm süreci burada başlıyor. Ağlar, geri dönüştürülmüş plastik granüllere işlenerek özel tasarım güneş gözlüklerine dönüştürülüyor. Böylece bir zamanlar deniz yaşamını tehdit eden malzeme, yeni ve daha uzun ömürlü bir kullanım alanına kavuşuyor. Her gözlüğün de kendine ait bir hikayesi bulunuyor. Orijinal ağın bulunduğu koordinatlar ve derinlik, çerçevelerin iç kısmına işlenerek gözlük ile geldiği sular arasında doğrudan bir bağ kuruluyor.

Proje ayrıca balıkçı topluluklarıyla birlikte çalışarak hayalet ağlar konusunda farkındalık oluşturmayı ve av araçlarının kaybolmasının ya da terk edilmesinin en baştan önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Nicholas Mazzei

DP World Avrupa Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nicholas Mazzei, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hayalet ağlar, kaybolduktan çok sonra bile deniz yaşamı için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu proje, söz konusu ağları sudan çıkarıyor ve malzemeyi tamamen farklı bir amaçla değerlendiriyor. Deniz tabanından çıkarılan bir ağı güneş gözlüğüne dönüştürmek, yeniden kullanım fikrini son derece somut hale getiriyor. Her gözlüğün içine ağın bulunduğu konumun işlenmesi ise ürünle geldiği yer arasında bir bağ kuruyor." Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı ise şu ifadeleri kullandı: "Denizlerimizi korumak iş birliği gerektiriyor ve bu noktada özel sektöre önemli bir rol düşüyor. DP World ile kurduğumuz ortaklık, Marmara Denizi'nin sağlığı üzerinde daha büyük ve kalıcı bir etki yaratmamızı sağlıyor."